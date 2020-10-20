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Güce ilçesinde sel afetinin yaraları sarılıyor

GİRESUN HABERLERİ  | 20.10.2020 09:44 | Son Güncelleme

Güce ilçesinde sel afetinin yaraları sarılıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, 22 Ağustos'ta yaşanan sel afetinin yaralarının sarıldığını bildirdi.

Boduroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Ağustos'ta yaşanan selden etkilenen ilçede, belediye tarafından yürütülen altyapı ve üstyapı, yenileme ve iyileştirme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

İlçe merkezi ile Giyimli, Tevekli ve Kemaliye mahallelerinde betonlama çalışmalarının önceden tamamlandığını aktaran Boduroğlu, bağlantı ve ara yolların betonlama çalışmalarını devam ettirdiklerini kaydetti.

Boduroğlu, sel afetinin yaralarının sarıldığına işaret ederek "Afetin tahrip ettiği Fındıklı, Giyimli ve Tevekli mahallelerimizde yolları yeniliyoruz. Belediye mücavir alanı sınırlarına yeni katılan Fındıklı Mahallemizde menfez, altyapı ve istinat duvarı gibi çalışmaların da bir kısmını tamamladık. Yol betonlama ve altyapı çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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