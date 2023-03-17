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Güce'deki selde yıkılan caminin yerine inşa edilen Akpınar Köyü Camisi ibadete açıldı

17.03.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Güce ilçesinde 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel felaketinde hasar alan ve yıkımı gerçekleştirilen caminin yerine inşa edilen Akpınar Köyü Camisi hizmet vermeye başladı.

İlçe Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, açılış töreninde, caminin yapımında katkısı bulunanlara teşekkür etti.

Camilere sahip çıkılarak imar ve ihya edilmesinin önemine dikkati çeken Ahat, "Cami, dayanışmanın, kardeşliğin mekanıdır. Gençlerin heyecanıyla dolmayan camiler mahzun kalır. Gençlerimiz başta olmak üzere köy halkının ve bölge insanının Akpınar Köyü Camisi'ni öksüz ve yetim bırakmayacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

İlçe Müftülüğü ve hayırseverlerin katkısıyla inşa edilen caminin açılış törenine Güce Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, İl Müftüsü Ramazan Topcan, Güce Müftüsü Mehmet Ayın, Espiye Müftüsü Osman Gülbe, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

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