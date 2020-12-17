GÜCELLEME - Kayseri'de suç örgütü operasyonunda gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri ve "silahlı suç örgütü" üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özel harekat polislerinin desteği ve 32 ekibin katılımıyla önceki gün 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 zanlı yakalanmış, yapılan aramalarda 10 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile fişekler ele geçirilmişti.

