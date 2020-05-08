Güder’dan muhasebecilere maske

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nı (SMMMO) ziyaret etti. Oda üyelerine maske desteği verdiklerini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Umut ediyoruz ki kısa sürede yaşamış olduğumuz bu sıkıntıları atlatırız” dedi.

Daha önce fırıncılar, berberler ve kuaförler ve diğer kuruluşlara verdiği hijyen çalışmaları ve maske dağıtımına bir kurumu daha ekleyen Battalgazi Belediyesi, muhasebeci ve mali müşavirleri unutmadı. Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na, oda üyelerine dağıtılmak üzere maske bırakıldı.

“Amacımız bu süreci en az hasarla atlatabilmek”

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nı ziyarette konuşan Battalgazi Belediye başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak yaşamış olduğumuz gündemi değerlendirmek üzere zaman zaman mülki erkanla bir araya geliyoruz, gündemi değerlendiriyoruz. Tabi bu süreç içerisinde sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek durumu değerlendirmesi yapıyoruz. Fikir alışverişinde bulunarak vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Biz biliyoruz ki mal canın yongasıdır. Önce can önemli ama yaşamın olabilmesi için de özellikle insanın yemeye, gıdaya ihtiyacı var. Bunun için de insanın çalışması gerekiyor. Özellikle çalışma toplumun çalışma düzenini muhasebeciler odası, çalışan insanları bilgilendirme, onlara yol çizme açısında çok önemli bir fonksiyon üstleniyorlar. Devletimiz de bu süreçte kısmi zamanlı olsun, diğer esnafımıza zanaatkarımıza destek olsun, belli noktalarda vatandaşa destekleri var. Bu hususta muhasebeciler arkadaşlarımızı esnaflarımızı yönlendiriyorlar” şeklinde konuştu.

Belediye olarak ellerinden geldiği kadarıyla esnafta durumu iyi olmayanlara yardımcı olmak için çalıştıklarına dikkat çeken Güder, “Bu süreçte başta esnafımız olmak üzere insanlarımız ciddi sorun sıkıntılar yaşadı. Battalgazi Belediyesi’nin de içerisinde olduğu sosyal vefa destek grubu ile şuana kadar verilen rakamlara baktığımızda 7 binden fazla koli ile ailelere gıda yardımı yapılmış oldu. Diğer tarafta hem devletimizin hem bizlerin, yerel yönetimin, desteği ile şuan Battalgazi bölgesinde takriben 30 binin üzerinde aileye gerek ayni gerek nakdi yardımlar yapılmış oldu. Tabi amacımız bu yaşamış olduğumuz süreci en az hasarla atlatabilmek. Bu hususta tabi merkezi hükümetler olsun, yerel yönetimler olsun, sivil toplum örgütleri olsun üzerine düşen görevi, sorumluluğu layıkıyla yerine getiriyorlar. Burada en önemli sorumluluk vatandaşa düşüyor. Şükürler olsun Malatya’mızda ciddi oranda sorun sıkıntı yaşamadık. İnşallah bu kurallara riayet ettiğimizde bu süreci daha hafif, az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Medyada da gördüğümüz kadarıyla bazı bölgelerde yaşamın normale döndüğü yerlerde insanların dikkat etmeyişinden kaynaklı hastalığın arttığını görüyoruz “ ifadelerini kullandı.