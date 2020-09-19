YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Güder’den Ahilik Haftası ziyaretleri

Güder’den Ahilik Haftası ziyaretleri

MALATYA HABERLERİ  | 19.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ahilik Haftası dolayısıyla Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’i ziyaret etti.Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’i ziyaret ederek, Ahilik Haftasını kutladı.“Başkanımız esnaflara büyük destek veriyor”Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in esnaf ve sanatkarlara büyük destek verdiğinin altını çizen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in Ahilik dergahını ziyaretinizden dolayı esnafım adına teşekkür ediyorum.

Güder’den Ahilik Haftası ziyaretleri

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ahilik Haftası dolayısıyla Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’i ziyaret etti.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’i ziyaret ederek, Ahilik Haftasını kutladı.
“Başkanımız esnaflara büyük destek veriyor”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in esnaf ve sanatkarlara büyük destek verdiğinin altını çizen Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in Ahilik dergahını ziyaretinizden dolayı esnafım adına teşekkür ediyorum. 1987’den beri bu kurumun içinde olan bir kardeşinizim. Malatya’da Ahilik kültürü o dönemlerde iki yılda bir olurdu. Biz, ahilik haftalarını sanayide yapardık. Bu sene hastalıklarından dolayı ertelenmiş oldu. İnşallah gelecek yıllarda hastalığın bitmesi ile yine sanayi siteleri içerisinde ahilik dergahımızı kutlayacağız. Esnafımızın sorunlarını biliyoruz. Esnafımıza verilen desteği de biliyoruz. Bu süreçte esnaflarımıza 86 milyon para verildi. Devletimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu hastalık biran önce son bulur ve esnafımızın önü açılır. Bu sıkıntıları aşarsak eğer 2-3 ay içerisinde feraha ulaşırız. Başkanımızın bizlere verdiği emeği biliyoruz. Osman Başkanımızın esnaf ve sanatkarları çok sevdiğini herkes biliyor. Başkanımız esnafımıza büyük destek veriyor. Başkanımıza bu ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
“Ahilik bir yaşam biçimidir”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, “Başkanımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ahilik haftası Malatya’da her yıl dolu dolu kutlanırdı ama pandemiden dolayı bu yıl herhangi bir kutlama yapamadık. Ahilik bir yaşam biçimidir. Ahilik bir terbiyedir. Ahilik bir gelenektir. Çünkü ahiliğin içerisinde yanlış yapmamak ve doğruluk var. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’de, ahilik kültürünü yaşatmak isteyen birisi. Esnaf büyük bir sıkıntı içinde. Malumunuz bir deprem yaşadık ve esnaf sıkıntı gördü. Bu zaman diliminde Belediyelerimiz, Valiliğimiz ve Hükümetimiz esnafımızın yanında oldu ve olmaya da devam ediyor. Fakat esnafımızın bazı talepleri var. Cumhurbaşkanımızdan istediğimiz yeni bir paketi uzun vadeli esnaflara vermesidir. Biz yıllarca devletimize katkıda bulunduk. Devletimizde bize 1 yıl destek versin. Millet tanıdıklarından bir şeyler alıyordu, şimdi onlarda bitti. İnsanların karnını doyuramazsanız, insanları mutlu edemezsiniz. Memleketin temel taşı esnaftır. Esnaf sanatkarlarımızı yalnız bırakmayalım. Başkanımıza bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
“Biz hep biriz, hep beraberiz ve bütünüz”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de ‘Ahilik bizim kültürümüzdür’ diyerek pandemi nedeniyle bu yıl etkinliklerin düzenlenmediğini anımsattı.
Ahilik geleneğinin yaşatılmasının önemli olduğunu ifade eden Güder, “İnsanların birbirini sahiplendiği, birbirlerinin yardımına koştuğu ve şefkat elini uzattığı bir geleneğe sahibiz. Ticari hayatımızın temelinde yer alan bu kültür ile kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularımız yeniden pekişmektedir. Geçmişten günümüze birlik ve dayanışmamızı sağlayan en önemli unsurlardan biri olan ahilik kültürüne içinde bulunduğumuz ekonomik süreçte ne denli ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha anlamaktayız” dedi.
Esnafların toplumun lokomotifi ve temel yapı taşları olduğunu dile getiren Güder, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Esnaf olmadan hayat olmaz. Esnaf olmadan ticaret olmaz. Esnaf olmadan geçim olmaz. Bunlar toplumun olmazsa olmazlarıdır. Esnafımıza devlet olarak, hükümet olarak, yerel yönetimler olarak bugüne kadar sahip çıktık, bundan sonrada sahip çıkmaya devam etmemiz lazım. Nasıl ki İslam insanların hayatına girdiğinde insanlarda bir değişim ve dönüşüm başlatıyor ise ahilik kültürü de insanların hayatına girdiğinde insanların hayatında başkalarına örnek olacak bir hayat tarzını bir yaşam şeklini getirmiş. Bizi örfüne ve kültürüne hakim olan insanlardan eylesin. Bazı egemen güçler şimdi diyorlar; insanlar X kuşağıdır, Y kuşağıdır, Z kuşağıdır. Sanki bugüne kadar milleti parçaladıkları yetmiyormuş gibi bugün de çocuklarımızı evlatlarımızı parçalamaya çalışıyorlar. Biz ne X kuşağı ne Y kuşağı ne Z kuşağıyız. Biz hep biriz, hep beraberiz ve bütünüz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte şehrimizi imar edeceğiz. Başkanlarım şahsında tüm esnaf ve sanatkarımızın ahilik haftasını tebrik ediyorum. Ahiliğin kültürünü gerçekten yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Rabbim hayırlı işler ve helal kazançlar ihsan etsin”

Güder’den Ahilik Haftası ziyaretleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay Yüksek gerilim hattında bu halde bulundu! Kahreden olay
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sinan Akaydın Amedspor’da
Sinan Akaydın Amedspor’da
Altındağ’da okullar 21 Eylül’e hazır hale getirildi
Altındağ’da okullar 21 Eylül’e hazır hale getirildi
Başkan Emre’den istihdam müjdesi
Başkan Emre’den istihdam müjdesi
İŞKUR typ kura çekimi yapıldı
İŞKUR typ kura çekimi yapıldı
Adana'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Adana'da cam silerken 11. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Malatya Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:05
Öğle
12:26
İkindi
15:53
Akşam
18:36
Yatsı
19:53

Malatya Nöbetçi Eczaneler19 Eylül Cumartesi

Annem Eczanesi
Merkez
Dörtyol Eczanesi
Merkez
Kışla Bakan Eczanesi
Merkez
Kumsal Eczanesi
Merkez
Zeki Saraç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
Malatyaspor Kulubü Başkanı Gevrek: "Dersler çıkararak inşallah Malatyaspor'umuzu daha güzel yerlere taşırız"
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Jandarma’dan Covid-19 denetimi
Jandarma’dan Covid-19 denetimi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.