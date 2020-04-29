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Güder’den esnafa maske

MALATYA HABERLERİ  | 29.04.2020 16:18 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları ve Battalgazi Meclis Üyeleri ile birlikte Bakırcılar çarşısı esnaflarını ziyaret etti.Ziyarette esnaflara ve vatandaşlara ücretsiz koruyucu maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştiren Başkan Güder, alışveriş için çarşıda bulunan vatandaşlara sosyal mesafe kuralını hatırlattı.Başkan Güder, esnaf ziyaretinde yaptığı açıklamada, yeni tip Korona virüs salgınına karşı Battalgazi Belediyesi olarak büyük bir gayretle mücadele ettiklerinin altını çizerek, bu süreçte vatandaşların evde kalmalarının hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için daha iyi olacağını ifade etti.Halk sağlığına büyük önem verdiklerini ve alınan tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Belediyemiz olarak hemşehrilerimizin sağlığını önemsiyoruz.

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları ve Battalgazi Meclis Üyeleri ile birlikte Bakırcılar çarşısı esnaflarını ziyaret etti.
Ziyarette esnaflara ve vatandaşlara ücretsiz koruyucu maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştiren Başkan Güder, alışveriş için çarşıda bulunan vatandaşlara sosyal mesafe kuralını hatırlattı.
Başkan Güder, esnaf ziyaretinde yaptığı açıklamada, yeni tip Korona virüs salgınına karşı Battalgazi Belediyesi olarak büyük bir gayretle mücadele ettiklerinin altını çizerek, bu süreçte vatandaşların evde kalmalarının hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için daha iyi olacağını ifade etti.
Halk sağlığına büyük önem verdiklerini ve alınan tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Belediyemiz olarak hemşehrilerimizin sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın virüsten korunması adına Belediye olarak tüm önlemlerimizi aldık ve almaya da devam ediyoruz. Dezenfekte ekiplerimiz gece gündüz demeden halk sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz bir taraftan dezenfekte çalışmalarını sürdürürken diğer yandan denetimlerini gerçekleştiriyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına koşuyorlar. Yoğun mesai yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bizlerde bugün Bakırcılar çarşısı esnaflarımızı ziyaret ettik ve esnafımıza maske dağıtarak kendilerini olabildiğince izole etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Şunu unutmamak gerekir ki; Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Vatandaşlar olarak bizler alınan tedbirlere uyar, kendimizi izole edersek salgının büyümesinin önüne geçeriz. Bu nedenle kendimiz ve sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Sosyal mesafeye dikkat edelim, kalabalık ortamlarda mutlaka maske ve eldiven takılması gerekiyor. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.
Battalgazi Belediyesinin Korona virüs salgınına karşı maske kullanımını teşvik etmek ve halkı bilinçlendirmek adına yaptığı hizmetleri takdirle karşıladıklarını ifade eden Bakırcı Çarşısı esnafları, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

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