Güder’den esnaflara destek ziyareti

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı öncesi Taştepe Mahallesindeki esnafları ziyaret etti.

İş yerlerini tek tek dolaşarak hayırlı ve bol kazançlar dileğinde bulunan Güder, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, korana virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve yeni tedbirlerle Ramazan Bayramı öncesi dükkanlarını açan esnaflara destek ziyaretlerini sürdürüyor. İlçe genelinde faaliyet gösteren birçok esnafı bu süreçte yalnız bırakmayan Güder, bu kez de Taştepe Mahallesi esnaflarını tek tek dolaşarak, hayırlı ve bol kazançlar diledi. Esnaflara maske dağıtarak, sosyal mesafe kuralını hatırlatan Başkan Güder, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek, Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

“Esnaflarımıza destek ziyaretlerimizi sürdürüyoruz”

Esnafların taleplerini de dinleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi ilçesindeki esnafların korona virüs tedbirlerine itinayla uyduklarının altını çizdi.

Güder, “Bugün bölgemizdeki esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bayram arifesinde esnaflarımızın taleplerini dinliyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak yapabileceğimiz katkıları yerine getirebilmek için esnaf ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Malatya’mız da 20 Mart’tan itibaren kısıtlı sokağa çıkma yasakları ve özellikle insanların yoğunlukla uğramış olduğu esnafların tedbirler kapsamında tatil edilmesi ile alakalı hükumetimiz bir karar almıştı. Bunların içinde berber esnaflarımızda yer alıyordu. Yaklaşık bir haftadan bu yana berber esnafımız, müşterilerine belli kurallar çerçevesinde hizmet veriyor. Geçen hafta Malatya’mızda 3 berber esnafında korona virüs testi pozitif çıkması gündem olmuştu. Fakat şuan bizler berberleri gezdiğimizde bu pandemiye karşı tüm hijyen kurallarına uydukları ve gerekli tedbirleri aldıklarını görüyoruz. Korona virüs semptomu görünen 3 esnaf arkadaşlarımızın dışarı kaynaklı olduğunu da biliyoruz. Fakat bu virüs bizim aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir. O yüzden tedbirleri elden bırakmamalıyız. Sosyal mesafe kurallarına mutlak uymalıyız. Ramazan Bayramında getirilen sokağa çıkma yasağında evde kalmalıyız. Allah’ın izniyle bu süreci hep birlikte atlatacağız. Ben tüm esnaflarımızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Her daim esnaflarımızın yanında olduğumuzu da belirtmek istiyorum” dedi.