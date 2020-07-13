Güder’den Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’ne ziyaret

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, önümüzdeki günlerde kapılarını gençlere açacak olan Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi’ne ait eski Hanımınçiftliği Belediye binasının yerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Önümüzdeki günlerde kapılarını gençlere açacak olan Gençlik Merkezi’ndeki son çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Başkan Güder, eski Orduzu Belediyesi’nin yerine yapılacak olan Gençlik Merkezi’nin de kısa sürede yapımına başlanacağının altını çizdi. Başkan Güder’e bu ziyarette Başkan Yardımcıları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan eşlik etti.

“Başkanımız Güder’in çabalarıyla kazandırıldı”

Bölgeye hitap eden güzel bir Gençlik Merkezi’ni Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in çabalarıyla Battalgazi’ye kazandırıldığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibi ile birlikte Hanımınçiftliği Gençlik Merkezi’mizi ziyaret ettik. Göreve geldikten hemen sonra başkanımız bölge halkına hizmet vermesi adına Battalgazi Belediyesi’ne ait olan eski Hanımınçiftliği Belediye binasının yerine gençlik merkezi olması için bize büyük bir destek vermiştir. Bizlerde Başkanımız ile birlikte buranın tüm çalışmalarını yaparak hazır hala getirdik. Yakın zamanda inşallah Osman Güder başkanımızın destekleriyle açılışını yapacağız. Bölgemizde gençliğimize hitap edecek en güzel gençlik merkezlerinden bir tanesi olacak” şeklinde konuştu.