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Güder’den Malazgirt Zaferi mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 26.08.2020 16:54 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 949.

Güder’den Malazgirt Zaferi mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Güder mesajında, Malazgirt Meydan Muharebesi’nin tarihin akışını değiştiren savaşlardan birisi olduğunu belirterek, “Bundan yaklaşık bin yıl önce Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden atalarımızın, güzel Türkiye’nin temelini attığı bu kutlu ve tarihi fetih 1071 Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünde mutluyuz, gururluyuz, sevinçliyiz ve heyecanlıyız. Sultan Alparslan’ın komutanlığında asrında görülmemiş bir deha, yetenek ve dirayet ile Anadolu’yu fethetmek için Bizanslılarla karşı karşıya gelen ve onları bozguna uğratan Türkler, tarihten aldığı bilgi, ilham, irfan ve tecrübe ile Anadolu’yu; kendisine yurt, Türk-İslam Medeniyetine beşik, mazlumlara umut ve zalimlere set yapmıştır. Bilmeyenler bilsin ve dahi duymayanlar duysun ki, bizim için Malazgirt Zaferi demek; bugün olmuş göğsümüzde taşıdığımız iman demek, milli ruh demek, istiklal ve istikbal demektir. Malazgirt Zaferi demek, Türk’ün yüksek medeniyet kültürünün, ahlak ve adaletinin, mertliğinin, hak ve hakkaniyetinin tüm cihana şamil olması demektir. Ve her şeyden önemlisi Malazgirt Zaferi demek; Anadolu’nun açılan kapılarından fetih için İstanbul’a kadar uzanmak ve Ayasofya’nın kalbinde şükür namazı kılmak demektir” ifadelerine yer verdi.
Başkan Güder, “Ağustos, ‘Zaferler Ayı’ olarak bilinir. Bu ay içerisinde başta Malazgirt Zaferi olmak üzere, Otlukbeli Zaferi, Çaldıran Zaferi, Mercidabık Zaferi, Belgrad’ın Fethi, Mohaç Zaferi, Kıbrıs’ın Fethi ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi yer alır. Bu topraklardaki mücadelemiz, Sultan Alparslan’ın Anadolu’yu fethi ile başladı, nice zaferler yaşandı ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi ile taçlandırıldı. Köklü geçmişten, güçlü bir geleceğe uzanan bu kutlu zaferin yankıları günümüzde hala sürmektedir ve daha nice bin yıllarda da yankılanacaktır. Geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hep daim olması dileği ile Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümünü kutluyorum” diye konuştu.

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