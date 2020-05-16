YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Güder’den Vefa Sosyal Destek Grubu’na ziyaret

Güder’den Vefa Sosyal Destek Grubu’na ziyaret

MALATYA HABERLERİ  | 16.05.2020 16:48 | Son Güncelleme

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Battalgazi Vefa Sosyal Destek Grubu’nu ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Güder’den Vefa Sosyal Destek Grubu’na ziyaret

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile birlikte Battalgazi Vefa Sosyal Destek Grubu’nu ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bu ziyarette Başkan Güder, Van’da Vefa Sosyal Destek Grubu ve son olarak ta Adana’daki Vefa Sosyal Destek Grubu personellerine yapılan saldırıları kınadı.
Ziyarette ilk olarak konuşan Malatya Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürü Adnan Fırat, bu zorlu süreçte Battalgazi Belediyesi’nden büyük destekler aldıklarını dile getirerek, “Tüm Dünya’da olduğu gibi ülkemiz de bir pandemi sürecinden geçiyor. Bu süreçte ülke olarak seferber olmuş durumdayız. Bu zorlu süreçte Battalgazi belediye Başkanımız Osman Güder ve Başkan yardımcılarımız bizlere çok büyük destekleri olmuştur” ifadelerini kullandı.
“Vefa sosyal destek gruplarına yapılan saldırıları kınıyoruz”
Sözlerine Van ve Adana’daki Sosyal Destek Gruplarına yapılan saldırıları kınayarak başlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Bildiğiniz üzere Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu’nun aracına hain bir saldırı gerçekleştirildi. Bu arkadaşlarımızın bir hedefi vardı. Görevleri oradaki mazluma, garibana, fukaraya ve ihtiyaç sahibine yardım götürmekti. Ama katil terör örgütü 2 kardeşimizi şehit etti. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabırlar niyaz ediyoruz. Birde Adana’da bir saldırı gerçekleşmiş. Bu saldırıyı da buradan kınıyoruz. Bugün AK Parti MKYK Üyemiz ve Milletvekilimiz Öznur Çalık hanımefendi ile birlikte Sosyal Vefa Destek Grubumuzun yanında olduğumuzu ifade etmek ve yapılan çalışmalarını yerinde görüp istişare etmek için buradayız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu tür terör örgütleri bundan önce vardı, şimdi de varlar, bundan sonrada var olduklarını sanacaklar. Ama Milletin birlik ve beraberliği, Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkışıyla ve İçişleri bakanımızın da desteği ile bunların kökü kazındı. Kazınmaya da Allah’ın izniyle devam edecek” şeklinde konuştu.
Belediye olarak efa Sosyal Destek Grubu’na hem araç desteği hem de personel desteği verdiklerini söyleyen Başkan Güder, “Gerçekten bu yapılan görev gönül işi. Sizlerde çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Hayır duası alıyorsunuz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yetişiyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Battalgazi Belediyesi olarak her daim yanınızdayız. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Vefa Sosyal Destek Grubu’ndaki görevli personellerin kutsal bir görev yürüttüğünü ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, Vefa Sosyal Destek Gruplarına yapılan saldırıları kınadı.

Güder’den Vefa Sosyal Destek Grubu’na ziyaret

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Düzce Belediyesi denetimlere devam ediyor

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Büyükşehirden Mustafakemalpaşa’ya yatırım yağmuru

Emet polisi gecede maske kontrolü yapıyor

Emet polisi gecede maske kontrolü yapıyor

Vali Toraman, ilçelerdeki Korona virüs tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, ilçelerdeki Korona virüs tedbirlerini denetledi

“Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak”

“Yeni fiyatlarla kısa mesafede yolcunun, uzun mesafede otobüsçünün cebi yorulacak”

Gemi atığı değil polen kümesi

Gemi atığı değil polen kümesi

Malatya Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:28
Sabah
05:08
Öğle
12:28
İkindi
16:19
Akşam
19:39
Yatsı
21:11

Malatya Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Cengiztopel Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
Sönmez Eczanesi
Merkez
Turancı Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sağlık çalışanlarını ücretsiz tıraş edecek

Sağlık çalışanlarını ücretsiz tıraş edecek

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Yoğun bakımdan alkışlarla servise alındı

Adıyamanlılar Derneği’nde Hüseyin Demirbay Güven Tazeledi

Adıyamanlılar Derneği’nde Hüseyin Demirbay Güven Tazeledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.