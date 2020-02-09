"GüestGO!" oyunseverleri başkentte buluşturdu

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu Kurucusu Alişan Çağlar, etkinlikte katılımcılara, e-spor sektöründeki yeni teknolojiler ve içeriklerin sunulduğunu belirterek, ayrıca ödüllü Cosplay yarışmasında, oyun ve filmlerdeki karakterlerin kostüm tasarımlarının boy gösterdiğini anlattı.

Türkiye e-Spor Federasyonu ve LÖSEV panellerine de ev sahipliği yapan etkinlikte, oyun firmalarının tanıtımlarıyla sektördeki yeni gelişmeler paylaşıldı. Etkinlikte çeşitli deneyim ve stant alanlarında turnuvalar düzenlendi. Katılımcılar kurulan stantlarda yeni oyunları deneyimleme fırsatı buldu.

Ankaralı oyunseverleri bir araya getiren etkinlikte, Ahmet Sonuç (Jahrein), Tuna Akşen (Pintipanda), Ferit Karakaya'nın (Wtcn) da aralarında olduğu internet fenomenleri panellerde oyunseverlere deneyimlerini aktardı.

Çağlar, Türkiye'de elektronik spor ve dijital oyunlar sektörünün henüz emekleme aşamasında olduğunu dile getirerek, "Federasyonumuz yeni kuruldu. Devletin, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşları gibi paydaşların da desteğiyle daha hızlı büyüyeceğini düşünüyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Türkiye e-Spor Federasyonumuzun özellikle üniversiteler ile daha çok iş birliği yapması gerekiyor." diye konuştu.

Türkiye'de potansiyel oyuncu sayısının çok fazla olduğunu dile getiren Çağlar, "Birçok Türk oyuncumuz şu an yurt dışında bazı takımlarda boy gösteriyorlar. Gençlerimizin internet ortamlarından ziyade üniversite kulüplerinde gelişmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple üniversite kulüplerine çok daha fazla destek verilmeli." ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Elektronik Sporlar Topluluğu Başkanı Onur Kağan Şahin de çok kısa bir sürede bin kişilik katılımcıya ulaştıklarını dile getirerek, akşama kadar devam edecek etkinlikte 2 bin oyunseveri ağırlamayı beklediklerini söyledi.

Şahin, oyun sektörünün çok hızlı geliştiğine dikkati çekerek, "e-sporun geleceğin futbolu olacağı tahmin ediliyor. Bu spor artık insanlar tarafından sadece eğlence ve hobi olarak değil bir meslek olarak da görülüyor." dedi

