Gugulumdakiler ’Gergin Aile’ ile perdeleri açıyor

Gugulumdakiler Tiyatrosu 2019-2020 sanat sezonunu Şükrü Üçüncü’nün yazdığı, Hüseyin Sabri Kurtuldu’nun yönettiği tek perde absürt komedi tarzı oyunuyla açıyor.

Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi salonunda, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.00’da oynanacak ilk oyunla seyircisiyle buluşuyor. Mizah tabanlı oyunlar oynayarak en fazla seyirciye ulaşmak suretiyle başarılı sezonlar geçiren Gugulumdakiler Tiyatrosu, bu sezon “Gergin Aile” oyunuyla yine seyirci kitlesine güzel tiyatro akşamları yaşatacak.

Oyunla ilgili bilgiler veren Şükür Üçüncü "Seyirci, sağlıksız insan ilişkilerinin tavan yaptığı oyunda mizahın absürt komedi yüzünü görme şansı bulacak. Gündelik mantığı ihlâl edecek müdahaleleri konu alan oyun, mantıksız olduğu aşikâr durum ve davranışları gözler önüne seriyor. Oyun; gerçeküstü durumlarla birbiriyle alakasız kavramların bir araya getirilmesini, bariz mantık hatalarını veya saçmalıkların vurgulanmasını içermektedir. Bu noktada seyirci, günümüz şartlarında yaşamını sürdürmeye çalışan ailelerin bu gibi yaşanmışlıklara çok da yabancı olmadığını görecek. Oyunumuz; her geçen gün kendi dünyasında yalnızlaşan insanların, dış etkenler ve bu etkenlere bağlı olarak gelişen sosyal sorunların aile yapısında ciddi değişikliklere neden oluşunu anlatıyor. Aile yapısının temelinde oluşan kırılmalar ise halkların beraberce mutlu yaşayamamasına neden oluyor. ’Gergin Aile’ oyunu bu duruma göndermeler yapıyor. Hikaye bu ya; Japonya’da bir ev ortamında, birbirinden bağımsız 9 ayrı bireyin aynı çatı altında farklı dünyaları yaşamasına değinirken, aile yapısının değerlerini nasıl kaybettiğini vurguluyor. Oyun; diğer bir yanıyla, insanların kendi yaşamlarını beğenmeyerek diğer yaşamlara olan ilgilileri ile kendisini değersizleştirmesine de yer veriyor. Yazar bu durumu her şeye rağmen sevdiği insan için hayvan olmayı kabul eden Osman karakteri ile izleyiciye ulaştırmaya çalışıyor. Yazar, alt metinde insan olgusunun içerisindeki vahşilikten bahsediyor ve ’Yıllardır koynumda insan besliyormuşum’ dedirtiyor. Gelenler aile içerisindeki kişilik bozukluklarının mizahi bir dille anlatıldığı, çatışmaların gülmece gerginliğinde yaşandığı bir oyun izleyecekler" dedi.

