GÜİD’den sübvansiyonlu kredi talebi

Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Başkanı Metin Güneş, Covid-19 virüsü ile mücadele edilirken tarım sürdürülebilirliğini çok önemli bir hale geldiğini belirterek, gübre üretimi yapan firmalara sektörün daha iyi hale getirilebilmesi için sübvansiyonlu kredi verilmesi gerektiğini söyledi.

GÜİD Başkanı Metin Güneş, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) mücadeleye ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Covid-19 virüsü ile mücadelede tarımın sürdürülebilirliğini önemine değinen Güneş, “Tarım milli ekonominin temelidir. Tarım olmazsa gıda olmaz. Ülkemiz gerek iklim gerek ürün çeşitliliği açısından oldukça zengindir. Her ürünü en iyi kalitede yetiştirecek teknolojik imkanlara sahip olmakla birlikte bunu en iyi şekilde değerlendirecek bilgi birikimine de sahip bir ülke olmanın gururunu taşıyoruz.” dedi.

"Üzerimize düşeni yapacağız"

GÜİD’in ülkede gübre sektörünün temsil eden tek sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken Güneş, yaşanılan olumsuz süreçte Tarım ve Orman Bakanlığım önderliğinde tarımsal üretimde aksama olmadan var gücüyle çalışacaklarını söyledi. Yapacakları çalışmalar hakkında bilgi paylaşan Güneş, konuşmasını söyle sürdürdü:

Bitkisel üretim faaliyetlerinin gereği ekim , dikim , gübreleme , sulama , ilaçlama , çapalama bakım vb. faaliyetlerin kesintisiz devam etmesi, çiftçilerin veya tarım işçilerinin , işletmelere ( tarla , sera vb.) alınan tedbirler çerçevesinde kolaylıkla erişimlerine yönelik çalışmaların yürütülmesi, gübre , tohum , ilaç vb tarımsal girdilere erişim veya dağıtımın herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde planlanması, kullanımı artan gübrelerin sevk ve tedarikinde sorun olmaması, tarım işçilerinin hijyen ve koruyucu malzemelere erişiminde aksaklık yaşanmaması, mevsimlik tarım işçilerinin faaliyetlerine devam edecek şekilde nakilleri ve barınma koşullarının düzenlenmesi, hususlarında dernek olarak doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olduğumuz konularda üstümüze düşeni yapacağız. GÜİD üyeleri olarak insan sağlığının en önde tutarak , devletimizin Covid-19 virüsü kapsamında aldığı tüm önlemleri titizlikle alarak çalışıyoruz. Tarımsal üretimin devamlılığı dışında evde kalmaya özen gösteriyoruz.”