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Gülaçar, Cenevre’de Birleşmiş Milletler Çalışma Grubunda

VAN HABERLERİ  | 28.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Sözcüsü olarak komisyonu temsilen gözlemci statüsünde Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde gerçekleştirilen BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Çalışma Grubunun toplantısına katıldı.Türkiye’deki insan haklarının üçüncü kez ele alındığı Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde gerçekleştirilen BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Çalışma Grubunda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da yer aldı.

AK Parti Van Milletvekili ve MKYK Üyesi Osman Nuri Gülaçar, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyon Sözcüsü olarak komisyonu temsilen gözlemci statüsünde Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde gerçekleştirilen BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Çalışma Grubunun toplantısına katıldı.
Türkiye’deki insan haklarının üçüncü kez ele alındığı Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde gerçekleştirilen BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Mekanizması (EPİM) Çalışma Grubunda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Sözcüsü Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da yer aldı. Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı toplantı açılış konuşmasını yaptı. 15 Temmuz darbe girişimi ile FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DAEŞ terörüne rağmen son 5 yılda insan hakları alanında Türkiye’nin attığı adımlara değinen Kaymakçı; demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını geliştirmede kararlılığın yenilendiği ifadelerinde bulundu.
Van Milletvekili Gülaçar, diğer ülke katılımcılarının Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlardan ötürü, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) kurulmasından ötürü ve Yemen’deki insani krize duyarlılığından ötürü Türkiye’ye özellikle teşekkür ettiğini ifade etti.
Toplantıya Türkiye’den Dışişleri Bakanı Faruk Kaymakçı, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Sözcüsü Osman Nuri Gülaçar, TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimî Temsilcisi Sadık Arslan, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanı Hacı Ali Açıkgül ve birçok bürokrat iştirak etti.

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