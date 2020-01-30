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Gülaçar’dan ‘Kırsal Kalkınma Destekleri’ açıklaması

VAN HABERLERİ  | 30.01.2020 12:28 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Kırsal Kalkınma Destekleri 13.

Gülaçar’dan ‘Kırsal Kalkınma Destekleri’ açıklaması

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında Van proje listesinden 27 projenin tamamına hibe verildiğini söyledi.
Açıklamalarda bulunan Milletvekili Gülaçar, “02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2019/30 sayılı Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında yapılan değerlendirme ve bütçelendirme çalışmaları sonucu, ilimizden 13 adet ekonomik yatırımlar konusunda proje ile 14 adet kırsal ekonomik altyapı yatırımları konusunda olmak üzere uygunluk kriterlerini taşıyan toplam 27 adet projenin tamamı kabul edilmiş olup, 22.786.883,86 TL toplam proje tutarının 11.149.728,50 TL kısmı hibe olarak Van ilimize tahsis edilmiştir. Van’ımıza hayırlı olsun. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, Van milletvekillerimiz İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas’a, bakanlık çalışanlarımıza ve il müdürlüğümüz çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.
Destek alan 27 firma ve girişimcinin projelerini başarıyla tamamlayacağına ve Van tarım ekonomisine katkı sunacaklarına emin olduğunu ifade eden Gülaçar, Van’ın ekonomik kalkınması ve istihdamı için ellerinden gelen tüm gayreti sarf ettiklerini söyledi.

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