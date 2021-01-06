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Gülay: "Vaka sayılarında yüzde 70 düşüş var"

SAMSUN HABERLERİ  | 06.01.2021 17:28 | Son Güncelleme

Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Gülay: "Vaka sayılarında yüzde 70 düşüş var"

Çarşamba İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, korona virüs vaka sayılarında yüzde 70 düşüş olduğunu açıkladı.
İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, ilçedeki korona virüs vakalarında gelinen süreci değerlendirdi. Korona virüs (Kovid-19) vaka sayıları ve hastanelerdeki yoğunluk hakkında konuşan Dr. Şevki Gülay, "Temmuz ayına kadar Çarşamba’da çok yüksek oranlarda bir hasta sayımız olmadı. Kurban Bayramı ile başlayan süreçten sonraki dönemde hasta sayımızda hızlı bir artış meydana geldi. O dönemden beri kasım ayında yükselen rakamımız vardı, hastanemizde doluluk oranı arttı. Daha sonra önlemlerin alınması ve, sokağa çıkma yasakları ile birlikte, restoran ve çay ocaklarının kapanmasıyla birlikte hasta sayısında bir düşüş meydana geldi. Toplumun dikkat etmesiyle tekrar hasta sayılarımız belli oranda düşüş sağladı. Kasım ayındaki en yüksek seviyesine göre yüzde 70 oranda bir düşüş var" dedi.
Gülay, Çarşamba Devlet Hastanesi’nde doluluk olmasına rağmen yer sorunu yaşanmadığını sözlerine ekledi.

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