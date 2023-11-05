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  4. Gülben Ergen'in paylaşımı tepki çekti! Akla Dilan Polat geldi

Gülben Ergen'in paylaşımı tepki çekti! Akla Dilan Polat geldi

05.11.2023 07:08 | Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda 'Neden birinin kötü durumda olması bir başka kişiye sevinç olur?' ifadelerini kullanınca tepki çekti. Şarkıcının sözleri günlerdir gözaltında olan Dilan Polat-Engin Polat üzerinden değerlendirildi.

Gülben Ergen'in paylaşımı tepki çekti! Akla Dilan Polat geldi

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çifti geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Günlerde gözaltında olan ve bu süreçteki halleriyle sosyal medyada adlarından söz ettiren Polat çifti konuşulurken Gülben Ergen ilginç bir yorumda bulundu.

Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda Ergen, "Mesleği habercilik, hukuk olanların dışında, insanlar neden başkalarının ayıplarıyla bu denli ilgilenirler? Neden “oh olsun” diye bir ruh hali vardır? Neden birinin kötü/kaybetmiş/düşmüş durumda olması bir başka kişiye sevinç olur?" ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

Şarkıcı bu yorumuyla sosyal medyada tepki çekti. Bu ifadelerin lüks yaşantılarıyla göze batan ve kara para aklama, örgüt kurma gibi iddialarla gözaltında olan Polat ailesine dair olduğu düşünülünce Ergen'e çok fazla yanıt geldi.

Kimi Ergen'e tepki gösterdi kimi ise destek oldu.

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Gülben Ergen sosyal medya

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