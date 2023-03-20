MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülben Ergen paylaştı! "Seçimler, mitingler..."

Gülben Ergen paylaştı! "Seçimler, mitingler..."

20.03.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremin ardından elinden geleni yapmaya çalışan Gülben Ergen sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şarkıcı Ergen seçimleri hatırlayarak bakın ne dedi...

Gülben Ergen paylaştı! "Seçimler, mitingler..."

Depremin ardından elinden geleni yapmaya çalışan Gülben Ergen paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Deprem bölgesinde anaokulu yaptırmaya hazırlanan Ergen sosyal medyadan sitem etti.

Seçimleri hatırlatan Ergen sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Seçimler, mitingler, sokak arası afişler, bangır bangır siyaset, parti,oy için çırpınan hiç bir reklamı görmek istemiyorum. Bu büyük reklam meblağı insanların kalıcı barınmalarına, çocuklara kullanılsın. İnsanlar sadece oy vermelerinin önemi ve değeri konusunda bilinçlendirilsin."

aa

Ergen geçtiğimiz günlerde "Paylaşımlarınızdan nefret ediyorum" demiş ve bu kadar kısa sürede olanları normalleştirerek paylaşım yapan kişilere sitemde bulunmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüsleriyle ilgili itiraf dikkat çekmişti! Sere serpe uzanıp...Göğüsleriyle ilgili itiraf dikkat çekmişti! Sere serpe uzanıp...
Transparan giyip dekoltesinin her detayını paylaştı Transparan giyip dekoltesinin her detayını paylaştı
Göğüs dekoltesiyle büyüledi!Göğüs dekoltesiyle büyüledi!
Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen ele

En Çok Okunan Haberler

Yeniden Refah Partisi 'ittifak' kararını verdi! Erbakan da aday oldu

Yeniden Refah Partisi 'ittifak' kararını verdi! Erbakan da aday oldu

O kuşlarla ilgili şaşırtan bilgi: Depremi 1 saat öncesinden...

O kuşlarla ilgili şaşırtan bilgi: Depremi 1 saat öncesinden...

Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar!

Kılıçdaroğlu - HDP görüşmesi sonrası dikkat çeken açıklamalar!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

2,05 TL indirimin ardından motorine zam!

Çok konuşulacak 'adaylık' iddiası! "Onlar varsa ben yokum"

Çok konuşulacak 'adaylık' iddiası! "Onlar varsa ben yokum"

Var Mısın Yok Musun’la ünlenen Evren’in son hali ağızları açık bıraktı! “Yaşıyorsun bu hayatı”

Var Mısın Yok Musun’la ünlenen Evren’in son hali ağızları açık bıraktı! “Yaşıyorsun bu hayatı”

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Genç, pürüzsüz, ışıltılı bir cilt onunla mümkün! Foreo cilt bakım cihazlarında fırsat

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.