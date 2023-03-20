Gülben Ergen paylaştı! "Seçimler, mitingler..."

Depremin ardından elinden geleni yapmaya çalışan Gülben Ergen paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Deprem bölgesinde anaokulu yaptırmaya hazırlanan Ergen sosyal medyadan sitem etti.

Seçimleri hatırlatan Ergen sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Seçimler, mitingler, sokak arası afişler, bangır bangır siyaset, parti,oy için çırpınan hiç bir reklamı görmek istemiyorum. Bu büyük reklam meblağı insanların kalıcı barınmalarına, çocuklara kullanılsın. İnsanlar sadece oy vermelerinin önemi ve değeri konusunda bilinçlendirilsin."

Ergen geçtiğimiz günlerde "Paylaşımlarınızdan nefret ediyorum" demiş ve bu kadar kısa sürede olanları normalleştirerek paylaşım yapan kişilere sitemde bulunmuştu.



