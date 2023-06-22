Gülcan Arslan gömleğinin düğmelerini tek tek açıp poz verdi! Derin dekoltesi olay...

Bir Çocuk Sevdim ve Doğduğun Ev Kaderindir dizileriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve rol aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Gülcan Arslan yeni imajıyla çok konuşulmuştu. Uzun saçlarını kısacık kestiren Arslan'ın yeni tarzı çok beğenilmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu bu defa siyah gömlek elbisesinin düğmelerini tek tek açıp poz verdi. Arslan'ın derin dekolteli pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gülcan Arslan, 1 Mayıs 1986'da Sakarya'da dünyaya geldi. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı ve birçok dizi ve reklamda oynadı.

İlk oyunculuk deneyimini TRT1 ekranlarında yayınlanan ”Sardunya Sokak” adlı dizide yaşadı.

Daha sonra 2008 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan ”Sınıf” adlı dizide oynayan güzel oyuncu yine 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan ”Hepimiz Birimiz İçin” adlı dizide rol aldı.

Gülcan Arslan, Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Nesrin karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Ünlü oyuncu son olarak Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda Despina karakteriyle karşımıza çıktı.



