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Sekizinci Aile TV'de ilk kez yayınlanacak! Yayın tarihi belli oldu

Disney+'ın ses getiren orijinal dizisi Sekizinci Aile, televizyon ekranlarına geliyor. Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu ve Serkan Keskin'i buluşturan yıldızlar geçidi dizi, 3 Eylül Perşembe akşamı ilk iki bölümüyle TV'de ilk kez NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Sekizinci Aile TV'de ilk kez yayınlanacak! Yayın tarihi belli oldu

Disney+ platformunda yayınlanan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Sekizinci Aile, artık televizyon izleyicisiyle de buluşmaya hazırlanıyor. Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Cihan Talay ile birlikte senaryosunu kaleme aldığı trajikomik aile dizisi, eylül ayı boyunca NOW ekranlarında ikişer bölüm halinde yayınlanacak. Yayın tarihi ve saati de netleşti.

SEKİZİNCİ AİLE NE ZAMAN?

NOW'un yeni sezon yayın takvimine göre Sekizinci Aile, 3 Eylül Perşembe saat 22.15'te ilk iki bölümüyle ekranlara gelecek. Dizi, eylül ayı boyunca her perşembe aynı saatte ikişer yeni bölüm halinde yayınlanacak.

Sekizinci Aile TV de ilk kez yayınlanacak! Yayın tarihi belli oldu 1

SEKİZİNCİ AİLE KONUSU NE?

Yapımcılığını 25 Film ve Normal Film'in üstlendiği dizide, bornoz ve havlu üretimi yapan Basmacıgil Ailesi, geliştirdiği kurşun geçirmez içlik projesi sayesinde dünyanın en güçlü ailelerinden biri haline geliyor. Ailenin "sekizinci aile" unvanını koruma mücadelesi ise farklı annelerden doğan altı üvey kardeşi zorlu bir güç savaşının içine sürüklüyor.

Sekizinci Aile TV de ilk kez yayınlanacak! Yayın tarihi belli oldu 2

Krizlerle baş etmeye çalışan kardeşlerin yaşadığı trajikomik olaylar, aile içindeki çekişmeleri ve büyük sırları gün yüzüne çıkarırken, Basmacıgil Ailesi hem içeride hem de dışarıdaki düşmanlara karşı ayakta kalmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Disney Hazal Kaya
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