Gülden Karaböcek kızı Nur ile Çeşme’de düet yaptı

Çeşme sahilinde sahne alan arabesk ve fantazi müziğin ünlü ismi Gülden Karaböcek, kızı Nur Karaböcek ile düet yaparken, mekan dışındaki çok sayıda hayranı cep telefonları ile kendisini kaydetmeye çalıştı.

1970’lere damga vuran Gülden Karaböcek, nostalji rüzgarını İzmir Çeşme’de estirdi. Gülden Karaböcek için çok sayıda hayranı mekanı doldururken, mekanın dışındaki hayranları da cep telefonları ile sanatçıyı kaydetmeye çalıştı. Fantazi ve arabesk müziğin sevilen eserlerini seslendiren Gülden Karaböcek, kısa bir süre de kızı Nur Karaböcek ile birlikte düet yaptı. Gülden Karaböcek, kızının bir televizyon kanalında gösterilecek olan dizide de rol alacağını açıkladı. Annesi Gülden Karaböcek ile düet yapan Nur Karaböcek, "Çok heyecanlandım. Detone olmamaya çalışarak anneme eşlik etmeye çalıştım" dedi. Sevilen sanatçı Gülden Karaböcek, kısıtlamalar nedeniyle 24.00’te sona eren konserinin ardından, bir hayranının yanında getirdiği "Dilek Taşı" adlı plağını hayranı için imzaladı.

