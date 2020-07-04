YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Gülden Karaböcek kızı Nur ile Çeşme’de düet yaptı

Gülden Karaböcek kızı Nur ile Çeşme’de düet yaptı

İZMİR HABERLERİ  | 04.07.2020 17:22 | Son Güncelleme

Çeşme sahilinde sahne alan arabesk ve fantazi müziğin ünlü ismi Gülden Karaböcek, kızı Nur Karaböcek ile düet yaparken, mekan dışındaki çok sayıda hayranı cep telefonları ile kendisini kaydetmeye çalıştı.1970’lere damga vuran Gülden Karaböcek, nostalji rüzgarını İzmir Çeşme’de estirdi.

Çeşme sahilinde sahne alan arabesk ve fantazi müziğin ünlü ismi Gülden Karaböcek, kızı Nur Karaböcek ile düet yaparken, mekan dışındaki çok sayıda hayranı cep telefonları ile kendisini kaydetmeye çalıştı.
1970’lere damga vuran Gülden Karaböcek, nostalji rüzgarını İzmir Çeşme’de estirdi. Gülden Karaböcek için çok sayıda hayranı mekanı doldururken, mekanın dışındaki hayranları da cep telefonları ile sanatçıyı kaydetmeye çalıştı. Fantazi ve arabesk müziğin sevilen eserlerini seslendiren Gülden Karaböcek, kısa bir süre de kızı Nur Karaböcek ile birlikte düet yaptı. Gülden Karaböcek, kızının bir televizyon kanalında gösterilecek olan dizide de rol alacağını açıkladı. Annesi Gülden Karaböcek ile düet yapan Nur Karaböcek, "Çok heyecanlandım. Detone olmamaya çalışarak anneme eşlik etmeye çalıştım" dedi. Sevilen sanatçı Gülden Karaböcek, kısıtlamalar nedeniyle 24.00’te sona eren konserinin ardından, bir hayranının yanında getirdiği "Dilek Taşı" adlı plağını hayranı için imzaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Acı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar ettiAcı olay! Sevdiği kız başkasına verilince canlı yayın yapıp, intihar etti
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Emet’e 8 köyün yararlanacağı sentetik çim saha

Polis dronla kırmızı ışık ihlallelerini tespit etti

Polis dronla kırmızı ışık ihlallelerini tespit etti

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

Kredi faizleri düştü, tapuda uzun kuyruklar oluştu

Kredi faizleri düştü, tapuda uzun kuyruklar oluştu

Gözü gibi baktığı tosununu kurbanlık için hazırladı

Gözü gibi baktığı tosununu kurbanlık için hazırladı

Gaziantep'te şehidin adına yaptırılan çeşmeye zarar verildi

Gaziantep'te şehidin adına yaptırılan çeşmeye zarar verildi

İzmir Namaz Vakitleri 4 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:46
Öğle
13:21
İkindi
17:15
Akşam
20:46
Yatsı
22:27

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Cumartesi

Bilgin Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Alkın Eczanesi
Balcova
Ege İlker Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Beyza Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

MHP Bornova’dan gençlik atağı

MHP Bornova’dan gençlik atağı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Nasıl öleceğini babasına anlattı

Nasıl öleceğini babasına anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.