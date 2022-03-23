Güldür Güldür'de çok konuşulacak skeç! Sırrı Süreyya Önder taklidi gündem oldu

Zaman zaman güncel konularla ilgili skeçleri ile gündeme gelen Güldür Güldür'de bu hafta HDP eski milletvekili ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder'in taklidi yapıldı.

"ESKİDEN BAŞKA ŞEYLER YORUMLUYORDUM"

Mahir İpek'in başarılı bir oyunculuk örneği sergilediği skeçte "Aslan arkadaş şimdi bu aslanlarda böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi aslan arkadaş, ben eskiden başka şeyler yorumluyordum. Başım belaya girince biraz burç yorumlayım dedim" ifadeleri dikkat çekti.

"BIRAKIN GELSİN HELE"

Ayrıca skeç esnasında Sırrı Süreyya Önder ile özdeşleşen "Bırakın gelsin hele, gelsin" şeklindeki replik de dillendirildi. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran skece Önder'in ne yorum yapacağı merak konusu oldu.





