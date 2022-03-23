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Güldür Güldür'de çok konuşulacak skeç! Sırrı Süreyya Önder taklidi gündem oldu

23.03.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin ilgiyle izlenen programlarından Güldür Güldür'de bu hafta HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in taklidi yapıldı. Hem ekran başındakilerin hem de salondakilerin büyük beğenisini toplayan skeç, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Zaman zaman güncel konularla ilgili skeçleri ile gündeme gelen Güldür Güldür'de bu hafta HDP eski milletvekili ve yönetmen Sırrı Süreyya Önder'in taklidi yapıldı.

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"ESKİDEN BAŞKA ŞEYLER YORUMLUYORDUM"

Mahir İpek'in başarılı bir oyunculuk örneği sergilediği skeçte "Aslan arkadaş şimdi bu aslanlarda böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi aslan arkadaş, ben eskiden başka şeyler yorumluyordum. Başım belaya girince biraz burç yorumlayım dedim" ifadeleri dikkat çekti.

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"BIRAKIN GELSİN HELE"

Ayrıca skeç esnasında Sırrı Süreyya Önder ile özdeşleşen "Bırakın gelsin hele, gelsin" şeklindeki replik de dillendirildi. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran skece Önder'in ne yorum yapacağı merak konusu oldu.

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Sırrı Süreyya Önder Güldür Güldür
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