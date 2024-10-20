Güldür Güldür Show'da "Sonsuz vergi döngüsü" skeci! Sosyal medyada yorum yağdı

SHOW TV'de ekranlara gelen, yapımını BKM'nin üstlendiği, 'Güldür Güldür Show', ekranlara döndü.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’a Onur Buldu ve Ecem Erkek geri döndü.

Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren yer aldığı Güldür Güldür'deki "Sonsuz vergi döngüsü" skeci sosyal medyayı salladı.

VERGİ GÖNDERMESİ

Türkiye'deki vergileri ti'ye alan Güldür Güldür'deki skeçte "Vergi vermeyenlerden vergi alsak neden yeni vergi arayalım?" sözleri dikkat çekti. Skeçte, "yeni vergiler bulup bütçe açığını kapatmak üzere toplanan komisyon" canlandırıldı. Komisyon üyesi, "Vergilendirmediğimiz hiçbir alan kalmadı. Verginin bile vergisini alıyoruz" diyerek son günlerdeki yeni vergilere gönderme yaptı.

'Vergisini verenlere odaklanalım, ne alacaksak onlardan alalım" denen skeç sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Skeçte "Ne yaptın ne ettin vergisi" göndermesine de çok gülündü. Sosyal medyada "Mehmet Şimşek görmesin" yorumları da gecikmedi.

İşte yapılan bazı yorum: