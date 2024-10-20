MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Güldür Güldür Show'da "Sonsuz vergi döngüsü" skeci! Sosyal medyada yorum yağdı

Güldür Güldür Show'da "Sonsuz vergi döngüsü" skeci! Sosyal medyada yorum yağdı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.10.2024 08:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show ekranlara yeni sezonuyla döndü. İlk günden gündeme gelen Güldür Güldür Show'da "Sonsuz vergi döngüsü" skeci sosyal medyayı salladı. Skeçte, "yeni vergiler bulup bütçe açığını kapatmak üzere toplanan komisyon" canlandırıldı.

Güldür Güldür Show'da "Sonsuz vergi döngüsü" skeci! Sosyal medyada yorum yağdı

SHOW TV'de ekranlara gelen, yapımını BKM'nin üstlendiği, 'Güldür Güldür Show', ekranlara döndü.

Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekrana gelen ‘Güldür Güldür Show’a Onur Buldu ve Ecem Erkek geri döndü.

Doğa Rutkay, Onur Atilla, Uğur Bilgin, Meltem Yılmazkaya, Erdem Yener, Aylin Kontante, Mahir İpek, Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı ve Hasibe Özlem Eren yer aldığı Güldür Güldür'deki "Sonsuz vergi döngüsü" skeci sosyal medyayı salladı.

VERGİ GÖNDERMESİ

Türkiye'deki vergileri ti'ye alan Güldür Güldür'deki skeçte "Vergi vermeyenlerden vergi alsak neden yeni vergi arayalım?" sözleri dikkat çekti. Skeçte, "yeni vergiler bulup bütçe açığını kapatmak üzere toplanan komisyon" canlandırıldı. Komisyon üyesi, "Vergilendirmediğimiz hiçbir alan kalmadı. Verginin bile vergisini alıyoruz" diyerek son günlerdeki yeni vergilere gönderme yaptı.

'Vergisini verenlere odaklanalım, ne alacaksak onlardan alalım" denen skeç sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Skeçte "Ne yaptın ne ettin vergisi" göndermesine de çok gülündü. Sosyal medyada "Mehmet Şimşek görmesin" yorumları da gecikmedi.

İşte yapılan bazı yorum:

1

1111

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Güldür Güldür
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da 5 katlı mekan alev alev yandı

Isparta'da 5 katlı mekan alev alev yandı

Başarır'dan Şafak Hastanesi iddiası

Başarır'dan Şafak Hastanesi iddiası

BBP İl Başkanı tekme tokat adam dövdü

BBP İl Başkanı tekme tokat adam dövdü

Yenidoğan çetesi hastanelerden bebek toplamış! Tüyler ürperten yazışmalar iddianameye girdi... Para almak için iğrenç temenni: İnşallah Suriyeli değildir

Yenidoğan çetesi hastanelerden bebek toplamış! Tüyler ürperten yazışmalar iddianameye girdi... Para almak için iğrenç temenni: İnşallah Suriyeli değildir

Yenidoğan yakınlarından protesto

Yenidoğan yakınlarından protesto

Yenidoğan çetesi skandalında adı geçiyordu! CHP'li Ahmet Atilla Yılmaz partiden istifa etti

Yenidoğan çetesi skandalında adı geçiyordu! CHP'li Ahmet Atilla Yılmaz partiden istifa etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.