Güleda Cankel’in babası: "Taleplerimiz göz önünde bulundurulmadı"

Isparta’da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Muğlalı üniversite öğrencisi Güleda Cankel’in babası Mustafa Cankel, yerel mahkemenin hapis cezası kararı ile ilgili olarak basın açıklamasında bulundu.

Muğlalı üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel’in Isparta’da erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Zafer Pehlivan’a mahkeme "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Cankel ailesi avukatı Alev Öztürk’ün Zafer Pehlivan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi amacıyla yapmış olduğu istinaf başvurusu reddedildi. İstinaf Mahkemesi tarafından yerel mahkemenin müebbet hapis cezası kararı onanmış oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Muğla’nın Menteşe ilçesi Sınırsızlık Meydanı’nda baba Mustafa Cankel basın açıklaması yaptı.

Baba Mustafa Cankel yaptığı açıklamada, "Kızım Güleda’nın öldürülmesinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmesine rağmen, acımız hala taze. Zafer Pehlivan’a müebbet hapis cezası verilmesi bizim istediğimiz bir sonuç değildi. Biz ağırlaştırılmış müebbet kararı bekliyorduk. Ardından biz de istinafa gittik. İstinaf jet hızıyla kararını verdi. Taleplerimiz hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmadı. Şahsın olaya tasarlayarak yaptığı mektuptan belli. Mektup arkada kalacak olanlara yazılmış. Güleda’ya yönelik bir tehdit unsuru yok. Sadece arkada kalanlara, cinayeti neden işlediğini itiraf ettiği bir mektup. Biz Türkiye’de kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için bu tür olaylarda en ağır cezanın verilmesini istiyoruz. Karar temyize gidecek, Yargıtay’a gidecek. Ben orada bizim isteğimiz doğrultusunda bir karar verileceğine inanmak istiyorum. En azından mektup okunsa şahsın bu cinayeti tasarlayarak işlediği ortada" ifadelerini kullandı.

