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  4. Güleda’nın adı evinin bulunduğu sokakta yaşayacak

Güleda’nın adı evinin bulunduğu sokakta yaşayacak

MUĞLA HABERLERİ  | 18.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Menteşe Kent Konseyi’nin Olağan Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.Genel kurulda 22 Haziran’da göreve gelen Kent Konseyi Yönetimi tarafından bu süre içindeki faaliyetlerin sunumu yapıldı, gelecek dönem ile ilgili görüşler alındı.Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Bulut tarafından genel kurulda Isparta’da ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından katledilen Güleda Cankel’in adının Muğla’da yaşadığı evin bulunduğu sokağa verilmesi için belediye meclisine önerge sunuldu.Dilek Bulut, "Güleda Cankel 18 Kasım 2019 Günü üniversite öğrencisi olduğu Isparta’da 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun hiçbir aşamada uygulanmaması sonucu bir erkek cinayeti tarafından katledilmiştir.

Menteşe Kent Konseyi’nin Olağan Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.
Genel kurulda 22 Haziran’da göreve gelen Kent Konseyi Yönetimi tarafından bu süre içindeki faaliyetlerin sunumu yapıldı, gelecek dönem ile ilgili görüşler alındı.
Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dilek Bulut tarafından genel kurulda Isparta’da ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından katledilen Güleda Cankel’in adının Muğla’da yaşadığı evin bulunduğu sokağa verilmesi için belediye meclisine önerge sunuldu.
Dilek Bulut, "Güleda Cankel 18 Kasım 2019 Günü üniversite öğrencisi olduğu Isparta’da 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun hiçbir aşamada uygulanmaması sonucu bir erkek cinayeti tarafından katledilmiştir. Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin son toplantısında Güleda Cankel’in Muğla Menteşe Ortaköy Mahallesinde yaşadığı evin bulunduğu sokağa Güleda Cankel’in isminin verilmesi kararı alınmıştır" dedi.

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