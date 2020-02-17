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Güleda’nın ismi doğduğu sokakta yaşıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 17.02.2020 17:41 | Son Güncelleme

Muğlalı Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, öğrenim gördüğü Isparta’da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesinin ardından Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından isminin doğduğu sokağa verilmesi için yaptığı başvuru Menteşe Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilmişti.Belediye Meclisinde tüm siyasi parti gruplarının oy birliği ile alınan kararın ardından Güleda Cankel’in ismi doğduğu Menteşe Ortaköy Mahallesindeki sokağın girişine tabelası asıldı.

Muğlalı Üniversite öğrencisi Güleda Cankel, öğrenim gördüğü Isparta’da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmesinin ardından Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından isminin doğduğu sokağa verilmesi için yaptığı başvuru Menteşe Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilmişti.
Belediye Meclisinde tüm siyasi parti gruplarının oy birliği ile alınan kararın ardından Güleda Cankel’in ismi doğduğu Menteşe Ortaköy Mahallesindeki sokağın girişine tabelası asıldı. Tabela asım törenine Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe Kent Konseyi Başkanı Dr. Vehip Kesin, Güleda’nın babası Mustafa Cankel katıldı.
Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisinden Av. Alev Öztürk Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisinin önerisi ile Güleda Cankel’in Ortaköy’de yaşadağı evin bulunduğu sokağına isminin Menteşe Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile verildiğini söyledi. Öztürk, “Davanın ilk duruşması 21 Şubat 2020 tarihinde Isparta 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak. Güleda için adalet çağrısı yapmak ve davayı takip etmek için Türkiye’deki tüm kadınları davayı takip etmeyi davet ediyorum” dedi.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, Muğla’da hiç alışık olmadıkları bir olayı Isparta’da yaşadıklarını belirterek, “Maalesef insan diyemeyeceğimiz bir katil tarafından Güleda Cankel hunharca öldürüldü. Güleda Cankel ismi, Ortaköy’deki bu sokağa Belediye meclisimizde tüm siyasi partilerin gruplarının ortak kararı ve oy birliği ile ismi bu sokakta yaşayacak. Artık kadın cinayetleri olmasın. Bu dava bizim davamız, Hep birlikte Isparta’ya giderek o sanığın en ağır cezayı olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Güleda Cankel’in babası Mustafa Cankel, “Belediye Başkanımıza, Kent Konseyine ve avukatımıza kızımın adının sokağa verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Acımız büyük” dedi.

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