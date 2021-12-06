Güler Sabancı: "Daha vicdanlı bir dünya için elimizdeki büyük güç gönüllülük ve iyilik"

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde stratejik hayırseverlik ve gönüllülük gibi kavramların önemi her geçen gün artıyor." dedi.

Sabancı Holding'den yapılan açıklamaya göre, "Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşma" yaklaşımı doğrultusunda, yaklaşık 100 yıldır Türkiye’nin toplumsal kalkınmasına öncülük eden Sabancı Topluluğu, gerçekleştirdiği gönüllülük çalışmalarıyla topluma katkı sağlamaya devam ediyor.

2015 yılında başlatılan Sabancı Gönüllüleri programıyla, son 6 yılda Türkiye’nin dört bir yanında binlerce insana dokunan Sabancı Topluluğu, bir yandan toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunurken bir yandan da Türkiye’de gönüllülük konusunda farkındalık yaratmayı sürdürüyor.

Sabancı Gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar yurt dışında da dünyanın en itibarlı organizasyonları tarafından çok sayıda ödüle layık görülüyor.

Sabancı Topluluğu, geçen günlerde Londra’da düzenlenen International CSR Excellence Awards töreninde, Sabancı Gönüllüleri programı ile 2020 ve 2021’de üst üste Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmelliyet ödülünün sahibi oldu.

Bunun yanında, Birleşmiş Milletler'in dünyadaki gönüllülük faaliyetlerinin desteklemesi amacıyla geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği toplantıya Türkiye ve bölgesinden davet edilen tek şirket olan Sabancı Topluluğu, Sabancı Gönüllüleri programı ile 'en iyi uygulama' örnekleri arasında seçilmişti.

Son dönemde Türkiye'de büyük ses getiren YarınBizim ve Sabancı Cumhuriyet Seferberliği projeleriyle de gönüllülüğün gücünü ve önemini ortaya koyan Sabancı Gönüllüleri, önümüzdeki dönemde de fark yaratan projeleri hayata geçirmeye devam edecek.

- "İyiliğin en güzel yanı bulaşıcı olması"

Açıklamada Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla değerlendirmelerine yer verildi.

Sabancı, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde stratejik hayırseverlik ve gönüllülük gibi kavramların öneminin her geçen gün arttığını vurguladı.

Son dönemde dünyada bütünleşmenin karşısında ayrışmanın, kaynaşmanın karşısında bölünmenin, paylaşmanın karşısında benmerkezciliğin güç kazandığını üzülerek gördüklerini belirten Sabancı, "Daha vicdanlı, daha eşitlikçi, daha paylaşımcı bir dünya yaratmak için elimizdeki büyük güç gönüllülük ve iyilik. İyiliğin en güzel yanı da bulaşıcı olması. Bunu kullanmamız gerekiyor. Bazen bize çok küçük gelen adımlar bile toplumlarda büyük dönüşümler yaratabiliyor. Bu dönüşümler dünyayı çok daha iyi bir yer haline getirecek." ifadelerini kullandı.

Sabancı Topluluğu'nun yaklaşık 100 yıldır bu topraklara değer katmayı en büyük öncelik olarak gördüğünü aktaran Sabancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her şeyi devletten beklemeden toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak, bugün 47 yaşında olan Vakfımızın da kuruluş amaçlarından bir tanesi. Bunun yanında Topluluk şirketlerimiz, Sabancı Gönüllülerimiz, üniversitemiz ile bir bütün olarak gönüllülük konusunda farkındalık yaratmayı bu topraklara karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bugün toplam 10 bin Sabancı Gönüllümüz tamamen kendi tercihleriyle bu oluşumun içerisinde yer alıyor. Son dönemde, CEO'muz Cenk Alper’in liderliğinde, Sabancı Gönüllüleri’nin ortaya koyduğu YarınBizim ve Sabancı Cumhuriyet Seferberliği bu yaklaşımın ve çalışanlarımızın sürdürülebilir gelecek hayalinin en somut göstergesi. Hepsiyle gurur duyuyorum."

