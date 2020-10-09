Güler Sabancı'dan Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı:

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne ilişkin, "Kendi potansiyelinin farkına varan bir kız çocuğu, gücünü tüm dünyaya gösterme cesaretine sahip olur. Toplumsal gelişim yolunda atılacak en sağlam adımlardan biri bu cesarete sahip kız çocukları yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için yazılı bir mesaj yayınladı.

Kız çocuklarının desteklenmesinin toplumsal gelişme için kritik önem taşıdığını belirten Sabancı, şunları kaydetti:

“Kendi potansiyelinin farkına varan bir kız çocuğu, gücünü tüm dünyaya gösterme cesaretine sahip olur. Toplumsal gelişim yolunda atılacak en sağlam adımlardan biri bu cesarete sahip kız çocukları yetiştirmektir. Toplumun ön yargılarını ve daha da önemlisi kız çocuklarının zihinlerindeki kalıpları kıracak, hayal kurma özgürlüklerini ve yeteneklerini destekleyecek her adım çok değerli. Kız çocuklarının diledikleri her alanda başarılı olabilecekleri konusunda öz güven kazanmaları için hepimiz duyarlı olmalı ve daha çok çalışmalıyız. Sabancı Vakfı olarak 46 yıldır kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğine sahip olduğu bir toplum hayaliyle çalışıyor, hayallerinin peşinden giden kız çocuklarının yanında olmaya gayret ediyoruz.”