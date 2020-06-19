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Gülistan Bahçesi artık daha güzel

VAN HABERLERİ  | 19.06.2020 16:37 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, endemik gül türlerini bünyesinde barındıran ‘Gülistan Bahçesi’ni yeniden düzenledi.Van Kalesi’nin eteğinde bulunan Isparta Gülü, Şurubi Gül, Beyaz Gül, Sarı-Turuncu Bonanza Gülü, Kral Gülü, Hoşap Gülü, Türk Gülü gibi yaklaşık 2 bini aşkın endemik gül fidanını bünyesinde barındıran Gülistan Bahçesi, İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bakımları yapılarak halkın hizmetine sunuldu.

Van’ın İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, endemik gül türlerini bünyesinde barındıran ‘Gülistan Bahçesi’ni yeniden düzenledi.
Van Kalesi’nin eteğinde bulunan Isparta Gülü, Şurubi Gül, Beyaz Gül, Sarı-Turuncu Bonanza Gülü, Kral Gülü, Hoşap Gülü, Türk Gülü gibi yaklaşık 2 bini aşkın endemik gül fidanını bünyesinde barındıran Gülistan Bahçesi, İpekyolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bakımları yapılarak halkın hizmetine sunuldu. Bakım çalışmaları kapsamında; kuruyan ağaç dalları ve endemik güller uzman ekiplerce budandı ve gül bahçesinin genel temizliği yapılarak mevcut bitkilerin sulama ile ilaçlama işlemleri yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşların oturabilmesi ve güller arasında güzel vakit geçirebilmesi için oturma bankları yapılırken, atıl durumda olan kamelyalar da onarılarak yerlerine yerleştirildi. Bahçenin çeşitli yerlerine çöp kovaları bırakılırken, yürüyüş yolları da yabani otlardan temizlenerek görünür hale getirildi. Bahçenin çevre duvarı ve ferforjeleri onarılarak bahçenin tabelası da yenilendi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Gülistan Bahçesi’nin tarihi bir değer olduğunu vurgulayarak, bu tarihi değere sahip çıkmanın insani bir görev olduğunu belirtti. Aslan, ekiplerin Gülistan Bahçesi’ndeki güllerin bakım, sulama ve ilaçlama çalışmalarına yaz ayları boyunca devam edeceğini söyledi.

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