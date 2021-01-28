YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Gülistan Konağı’nda üretiliyor, Keçikoop’ta satılıyor

Gülistan Konağı’nda üretiliyor, Keçikoop’ta satılıyor

28.01.2021 14:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2019 yılında restore edilerek sanatsal atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan Gülistan Konağı’nın Türk-İslam kültürünü yaşatan önemli bir sanat merkezi olduğunu söyledi.Keçiören Belediyesi tarafından 2019 yılında restore edilerek sanat atölyesi haline getirilen Pınarbaşı Mahallesi’ndeki tarihi Gülistan Konağı, tezhip sanatı, minyatür sanatı, kaat’ı sanatı, çini sanatı, gubari hat sanatı, hat ve tuğra sanatı olmak üzere toplam 7 branşta sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 2019 yılında restore edilerek sanatsal atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan Gülistan Konağı’nın Türk-İslam kültürünü yaşatan önemli bir sanat merkezi olduğunu söyledi.
Keçiören Belediyesi tarafından 2019 yılında restore edilerek sanat atölyesi haline getirilen Pınarbaşı Mahallesi’ndeki tarihi Gülistan Konağı, tezhip sanatı, minyatür sanatı, kaat’ı sanatı, çini sanatı, gubari hat sanatı, hat ve tuğra sanatı olmak üzere toplam 7 branşta sanatsal faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Türk-İslam kültürünün yaşatılması için Gülistan Konağı’nın önemli bir merkez olduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören, tarih boyunca verimli bağ ve bahçeleriyle öne çıkmıştır. Gülistan Konağı da bu bağ evlerimizin en önemlilerinden biridir. Bu tarihi özelliği şimdilerde kadim Türk ve İslam sanatlarının, yeni ustalarına, temsilcilerine ilham kaynağı oluyor, bu çatı altında onların yeni eserler tasarlamasını teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.
Altınok, konağın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına olduğunu da söyleyerek şu bilgileri paylaştı:
“Konağımız, 8 oda ve 1 toplantı salonuyla ziyaretçilerine tarihin izlerini taşıyan mistik bir ortam sunuyor. Aynı zamanda 1977 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından ‘Korunması Gerekli Kültür Varlığı’ olarak tescil edilmiştir. Üç katlı bir yapı olup birinci ve çekme kat araları ahşap hatıllı yığma taş ve ahşapla kaplıdır. Üstü alaturka kiremitli kırma çatı ile örtülüdür. Sanat ve tarihi eser meraklıları konağımıza yoğun ilgi gösteriyor.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
1/

Ankara Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:27
Sabah
07:54
Öğle
13:06
İkindi
15:45
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Aksoy Eczanesi
Cankaya
Asmabahçe Eczanesi
Cankaya
Eceser Eczanesi
Cankaya
Gençtoy Eczanesi
Cankaya
Müge Eczanesi
Cankaya
Organik Eczanesi
Cankaya
Oyman Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Sivas'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarının protokolleri imzalandı

Sivas'a yapılacak gençlik ve spor yatırımlarının protokolleri imzalandı

Karasu-Köstence ve Alsancak-Tarragona Ro-Ro hatları hizmete giriyor

Karasu-Köstence ve Alsancak-Tarragona Ro-Ro hatları hizmete giriyor

15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları "bağış paraları"na ilişkin asılsız haberleri yalanladı

15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları "bağış paraları"na ilişkin asılsız haberleri yalanladı

Ankara’da karla mücadele canlı yayında

Ankara’da karla mücadele canlı yayında

Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de yapılacak

Atletizmde Seyfi Alanya Atmalar Kupası, Mersin'de yapılacak

KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari "mahrem imamı" Türkiye'ye getirildi

KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari "mahrem imamı" Türkiye'ye getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.