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Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli, Hatay’da konser verdi

24.10.2021 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli, Hatay’da konser verdi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen konserde, Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli sevenleriyle buluştu.

Milli İrade Parkı'ndaki konserde Ayla ve Ceceli, sevilen parçalarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konsere gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla sanatçılara eşlik etti.

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