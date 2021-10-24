Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli, Hatay’da konser verdi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde 5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen konserde, Güliz Ayla ve Mustafa Ceceli sevenleriyle buluştu.

Milli İrade Parkı'ndaki konserde Ayla ve Ceceli, sevilen parçalarını seslendirdi.

Yaklaşık 2 saat süren konsere gelenler, cep telefonlarının ışıklarıyla sanatçılara eşlik etti.



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