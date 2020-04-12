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Güllü’den sitem

MERSİN HABERLERİ  | 12.04.2020 14:45 | Son Güncelleme

Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü, korona virüs tedbirleri kapsamında görev alan muhtarların emeklerinin görmezden gelinmesinden üzüntü duyduklarını söyledi.Başkan Güllü, yaptığı açıklamada, şu zor günlerde vatandaşa hizmet için kamu kuruluşlarla birlikte hareket ettiklerini belirterek, muhtarlık gönüllülük temeli ile hareket eden bir makam olduğunu belirtti.

Güllü’den sitem

Tarsus ve Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Naci Güllü, korona virüs tedbirleri kapsamında görev alan muhtarların emeklerinin görmezden gelinmesinden üzüntü duyduklarını söyledi.
Başkan Güllü, yaptığı açıklamada, şu zor günlerde vatandaşa hizmet için kamu kuruluşlarla birlikte hareket ettiklerini belirterek, muhtarlık gönüllülük temeli ile hareket eden bir makam olduğunu belirtti. Güllü, “Bulunduğu mahallede gönüllülük temelinde hiç bir partinin rozeti olmaksızın seçilen tek makamdır muhtarlık. Muhtarlık, bir rica makamıdır. Devlet ve belediyelerin vatandaş ile arasında bir köprü vazifesi görür. Korona virüs tedbirleri kapsamında belediyeler dahil tüm kurumlar muhtarların gücünü emeğini kullanıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından dağıtılan 1000 TL değerindeki ödeneklerin bekçiler tarafından dağıtılmasında yol gösteren, yoldaş olan yine muhtarlardır. Mahalle nüfusunun yüzde bir oranında dezenfektan ve maske dağıtımında ve belediyelerin üretme kapasitesini ve Tarsus nüfus yoğunluğunu bilip ortaya çıkan kimi sıkıntılarda anlayış gösteren yine muhtar. Bu malzemelerden alamadığı için tepki gören Muhtar, 65 yaş üstü vatandaşların sokak çıkma yasağında vatandaşın sorularına cevap arayan muhtar, sorunlarına çözüm bulmaya çalışan yine muhtar. Genel olarak sokak çıkma yasağı gelir vatandaş için gönderilen ekmeği dağıtan muhtar, gelen ekmeği her vatandaşa götüremeyen, yetiremeyen yine muhtar. Sosyal yardımlaşmadan destek alan vatandaştan hayır duası alan, alamayan vatandaştan tepki gören yine muhtar" dedi.
MHP Milletvekili Baki Şimşek’ın muhtarların korona virüs tedbirleri kapsamında yaptığı emeğe dikkat çekerek bir maaş ikramiye verilmesini önerdiğini hatırlatan Güllü, "Kendisine tüm Türkiye muhtarları adına teşekkür ediyoruz. Ancak bu konu ile yapılan haberlerde yazılan yorumlarda muhtarların sanki hiç bir emek sarf etmiyor gibi onca emeklerin görmezden gelinmesi, oldukça üzücüdür. Biz muhtarlar olarak yapılan bu önerge ile onure olduk. Ödenek yapılıp yapılmamasından çok verdiğimiz emeğin gündem olmasıdır” dedi.

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