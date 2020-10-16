Güllük Dalyan’da avlanmak isteyenlere uyarı

MUĞLA (İHA)

I. Grup Kuşlar ve II. Grup Memelilerin avı ile 22 Ağustos 2020 tarihinde açılan 2020 - 2021 av dönemi, II. Grup Kuşlar, I. Grup Memeliler ve III. Grup Kuşlar avcılığı ile 17 Ekim 2020 tarihinde tüm gruplarda açılmış olacak.

Güllük Dalyanı için görüşme yapıldı

Av dönemi ile ilgili açıklama yapan Milas Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Mustafa Özkan, Covid-19 salgını yüzünden ülke olarak her bakımdan zor bir dönem geçirdiğimize dikkat çekerek, “Allah daha beterinden bizleri korusun. Bu hastalığın bir an önce defolup gitmesi tek arzumuzdur. Kara avcılığında tüm gruplarda av sezonu 17 Ekim 2020 Cumartesi itibariyle başlamış olacak. Bölgemizin yegane sulak alan avlağı olan Güllük Dalyan’ını bu yıl bir firma kiraladı. Bazı olumsuz duyumların ardından biz dernek yönetimi olarak 15 Ekim 2020 Perşembe günü Güllük Dalyanı’nın yöneticileri ile görüşmeye gittik. Ve Güllük Dalyanı’nda avcılarımız sıkıntı yaşamasın diye bazı kurallar çerçevesinde anlaştık” dedi.

Tüm evraklar ile ava gelip içeri girilecek

Belirlenen kurallar çerçevesinde avcılara uyarılarda bulunan, Dalyan’da yapılacak avcılık sırasında avcıların yanında balıkçılıkla ilgili hiçbir malzemenin bulunmaması gerektiğini, aksi durumda hırsızlık suçlaması ile karşı karşıya kalınabileceğini belirten Özkan, “Sabah gün doğumundan 1,5 saat öncesi, akşam 1,5 saat sonrası girilip çıkılacak. Zaten Kara avcılığı Kanunu bir saat önce ve sonrası izin veriyor. Bizler de yarım saat yol ilavesi yaptık. Dalyan içerisine sadece lastik bot ve şişme botlarla ava girilebilecek. Akü ile çalışanlar hariç motorlu teknelerle giriş kesinlikle yasak. Güllük Dalyanı etrafında ateş yakılmayacak içki içilmeyecek. İçkili vaziyette ava girilmeyecek. Yasal avcı olduğunun ispatı için avcılarımız tüm evrakları ile ava gelip içeriye girebilecek. Avcılarımız başta kendi haklarını korumak ve ileriki tarihlerde tekrar aynı sıkıntıyı yaşamamak açısından ama kaçak avcı ama balık tutan bir kişi gördüklerinde Dalyan görevlilerine haber vermeleri biz avcıların menfaatine olacaktır" dedi.

