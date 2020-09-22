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Gülmez: “Yem fiyatlarındaki artış besicileri çok zorluyor”

ORDU HABERLERİ  | 22.09.2020 11:53 | Son Güncelleme

Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, artan yem fiyatlarının tüm kasapları olumsuz etkilediğini belirterek, bu duruma bir çare bulunması gerektiğini söyledi.Başkan Gülmez yaptığı açıklamada, “Bu yıl kurban bayramı öncesinde çok ümitli değildik kurbanlık satışlarından fakat gurbetten gelenler bu ümitsizliğimizi çok şükür giderdiler.

Gülmez: “Yem fiyatlarındaki artış besicileri çok zorluyor”

Fatsa Kasaplar ve Celepler Derneği Başkanı Mehmet Şükrü Gülmez, artan yem fiyatlarının tüm kasapları olumsuz etkilediğini belirterek, bu duruma bir çare bulunması gerektiğini söyledi.
Başkan Gülmez yaptığı açıklamada, “Bu yıl kurban bayramı öncesinde çok ümitli değildik kurbanlık satışlarından fakat gurbetten gelenler bu ümitsizliğimizi çok şükür giderdiler. Pandemi süreci nedeniyle kurban satışları olmayacağını düşünsek de hiç de öyle olmadı ve gerçekten besiciler olarak hayvanlarımızı sattık. Besicilerimiz çok fazla kar etmediler bu hareketlilikten. Bunun nedeni ise yem fiyatlarının çok yüksek olması olarak nitelendirebiliriz. Yem fiyatlarında ki artış besicileri çok zorluyor. Devletimiz bu duruma el atmalı ve besicilere destek vermesi gerekir. İsteğimiz bu yöndedir. Yetkililerin bu konuya el atmasını talep ediyorum. Gerçekten bu besicilere sahip çıkılması gerek. Zor şartlar altında emeklerinin karşılığını alamamaları bizleri derinden üzüyor” dedi.

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