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Gülnar’da jandarmadan Covid-19 denetimleri

MERSİN HABERLERİ  | 22.09.2020 17:13 | Son Güncelleme

Mersin’in Gülnar ilçesinde jandarma ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eş zamanlı olarak uygulama ve denetim yaptı.Gülnar ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, yol kontrolü, iş yerleri, market, kahvehanelerde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.Uygulamalar kapsamında ekipler yol kontrol noktalarında araçları tek tek durdurup salgından korunmaları için vatandaşları uyardı.

Mersin’in Gülnar ilçesinde jandarma ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında eş zamanlı olarak uygulama ve denetim yaptı.
Gülnar ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, yol kontrolü, iş yerleri, market, kahvehanelerde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.
Uygulamalar kapsamında ekipler yol kontrol noktalarında araçları tek tek durdurup salgından korunmaları için vatandaşları uyardı. Yolcu otobüs ve minibüslerini de tek tek durdurup bilgi veren ekipler, yolcuların HES kodu olup olmadığını kontrol etti.
Ekipler sürücüleri yolcu kapasitesini aşmaması, mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarırken, yolculara da virüsten korunmaları ve olası yayılımı azaltmak için bilgiler verdiler.

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