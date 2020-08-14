YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Gülperi Heykeli genç çiftlerin uğrak yeri olmaya başladı

Gülperi Heykeli genç çiftlerin uğrak yeri olmaya başladı

ERZURUM HABERLERİ  | 14.08.2020 16:32 | Son Güncelleme

Narman’a yapılan Turistik Butik Otel önünce yapılan Gülperi heykeli genç çiftlerin ilgi odağı oluyor.Yeni evlenen genç çiftler Gülperi Otelindeki Gülperi heykeli ile resimler çekilip otelde ilk gecelerini geçiriyorlar.Narmanlı aşık Sümmaninin aşık olduğu Gülperinin hikayesini duyan genç çiftler kendi aşklarında destansı olsun diye Gülperi otelini ziyaret edip Gülperi heykeli önünde resimler çekiliyorlar.Esra ve Ali Karaca Çifti nikah sonrası Gülperi Otelinin önündeki gül peri heykeli ile resim çekildiler.

Gülperi Heykeli genç çiftlerin uğrak yeri olmaya başladı

Narman’a yapılan Turistik Butik Otel önünce yapılan Gülperi heykeli genç çiftlerin ilgi odağı oluyor.
Yeni evlenen genç çiftler Gülperi Otelindeki Gülperi heykeli ile resimler çekilip otelde ilk gecelerini geçiriyorlar.
Narmanlı aşık Sümmaninin aşık olduğu Gülperinin hikayesini duyan genç çiftler kendi aşklarında destansı olsun diye Gülperi otelini ziyaret edip Gülperi heykeli önünde resimler çekiliyorlar.
Esra ve Ali Karaca Çifti nikah sonrası Gülperi Otelinin önündeki gül peri heykeli ile resim çekildiler. Genç çift “Bugün nikahımız oldu. 1861 yılında doğan 1915 yılında ölen aşkı Sümmani rüyada ilk olarak gördüğü Gülperi adındaki sevgilisi uzun yıllar sönmeyen aşkının ve heyecanlarının kaynağı oluyor, artık rüyalarına girerek hayalini süsleyen "Gülperi" ye kavuşmak için içi yanıyordu, bizim de böyle sevdamız olsun diye Gülperi heykeli ile resim çekildik” dediler.

Gülperi Heykeli genç çiftlerin uğrak yeri olmaya başladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak

En Çok Okunan Yerel Haberler

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

İstanbul Beylikdüzü'nde 2017'de yaşanan helikopter kazasının raporu tamamlandı

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor eski Başkanı Erol Bedir raporu istedi

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Varis tedavisi ile yaşam kalitesini artırmak mümkün

Salgınla mücadele sürecinin el emekleri Hanımeli Sokağı’nda hayat buldu

Salgınla mücadele sürecinin el emekleri Hanımeli Sokağı’nda hayat buldu

Kulp’ta eğitimde büyük başarı

Kulp’ta eğitimde büyük başarı

Erzurum Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cuma

İmsak
03:44
Sabah
05:19
Öğle
12:25
İkindi
16:13
Akşam
19:20
Yatsı
20:49

Erzurum Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cuma

Şehir Bölge Eczanesi
Palandoken
Yeni Dilara Eczanesi
Yakutiye
Gürcükapı Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Vali Memiş, düğün salonu işletmecilerini uyardı

Vali Memiş, düğün salonu işletmecilerini uyardı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkan Karataş’tan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Başkan Karataş’tan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.