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Gülpınar, Avrupa’ya gidecek öğrencileri kabul etti

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.02.2020 17:50 | Son Güncelleme

Erasmus+ programı kapsamında Avrupa’ya gidecek olan öğrenciler, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ı evinde ziyaret etti.Proje kapsamında 23 Şubat 07 mart tarihleri arasında İspanya’nın Malaga şehrinde Little Hands Infant School okulunda staj görecek olan Siverek Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünden 5 kız öğrenci İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve okul müdürü ile birlikte Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ı ziyaret etti.

Gülpınar, Avrupa’ya gidecek öğrencileri kabul etti

Erasmus+ programı kapsamında Avrupa’ya gidecek olan öğrenciler, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar’ı evinde ziyaret etti.
Proje kapsamında 23 Şubat 07 mart tarihleri arasında İspanya’nın Malaga şehrinde Little Hands Infant School okulunda staj görecek olan Siverek Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünden 5 kız öğrenci İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve okul müdürü ile birlikte Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ı ziyaret etti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, proje ile ilgili Milletvekili Gülpınar’ı bilgilendirdi. İlk kez Avrupa’yı görecek ve gezecek olan öğrencilerle bir süre sohbet eden Gülpınar, ’böyle çalışmaları her zaman destekleyeceğini belirterek, bu sayede vizyonu geniş, amaçları büyük öğrenciler yetişecektir" dedi. 2 hafta boyunca İspanya’da staj görecek olan öğrenciler 2-5 yaş arasındaki çocukların ihtiyaçlarını giderecek, onlarla İngilizce iletişim kuracak ve onlara zihinsel gelişimlerini destekleyen oyunlarda eşlik edecekler. Bu proje sayesinde öğrenciler modern kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında istihdam edilebilir hale gelecekler.
Program kapsamında 3 aşamada tamamlanması beklenen proje ile Siverek ilçesinden değişik tarihlerde 15 öğrenci ve 3 öğretmenin katılım sağlayacağı Erasmus+ programı ile öğrenciler İspanya, Macaristan ve Almanya’da staj görme ve gezme imkanına kavuşacak.

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