Gülşah Saraçoğlu gençlerle buluştu

Moda dünyasının iddialı ismi Gülşah Saraçoğlu, uluslararası eğitim veren Altier Academy’nin öğrencileriyle buluşarak, kariyer hikayesini, tecrübelerini ve gelecekte genç yetenekleri nelerin beklediğini anlatmak üzere seminer verdi.

Öğrencilere çocuk yaştan bu yana modaya olan tutkusunu anlatan Saraçoğlu, “Ailem hiçbir zaman istememesine rağmen modaya olan tutkumdan hiç vazgeçmedim. Ben aslında modacı değil çok iyi bir terziyim. Dikişi, kalıp çıkarmayı çok iyi bilirim. Dilek Hanif’in yanında asistanlık yaparak başladım. Her zaman içimde sahneyi hayal ederdim. İddialı parçalar tasarlamayı çok seviyorum. İlk Hande Yener ile çalıştım ama kariyerimin dönüm noktası çok büyük hayranlık duyduğum Nükhet Duru’dur. Kendisinden çok şey öğrendim. Bugün Oscar ve Golden Globe törenlerinde dünya starlarını giydirdiysem modaya olan enerjimi, ruhumu hep yüksek tutmamdandır. Moda sektöründe bir kariyer hedefiniz var ise asla mütevazi olmayın. Ben hiçbir zaman mütevazi olmadım. Kendi değerinizi kendiniz oluşturun” dedi.