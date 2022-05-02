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  4. Gülse Birsel'den Cem Yılmaz paylaşımı! Takipçilerini yıllar öncesine götürdü

Gülse Birsel'den Cem Yılmaz paylaşımı! Takipçilerini yıllar öncesine götürdü

02.05.2022 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Cem Yılmaz'la Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan Birsel "Cem'le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz" notunu yazdı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da paylaşıma yorum yaptı.

Gülse Birsel'den Cem Yılmaz paylaşımı! Takipçilerini yıllar öncesine götürdü

'Avrupa Yakası', 'Yalan Dünya' ve 'Jet Sosyete' gibi dizilere imza atan Gülse Birsel, Disney Plus için çekilecek olan yeni dizisinin hazırlıklarını yapıyor. Birsel Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla ise dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Birsel, diploma töreninde çekilen fotoğrafını 3,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Yılmaz'la tesadüfen aynı masada olduklarını söyleyen Birsel ve ünlü komedyeni görenler ise tanımakta zorlandı.

"CEM'LE TESADÜFEN YAN YANA DÜŞMÜŞÜZ"

Birsel paylaşımına "Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem'le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum ve Cem Yılmaz'la selfie çektiriyorum gibi görünse de sadece genç irisiyim ve elimdeki galiba maytap. Vay be." notunu yazdı.

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CEM YILMAZ'DAN YORUM

Gülse Birsel'in paylaşımına cevap veren Cem Yılmaz da "11 yaşında Harika Çocuk olarak elalemin mezuniyetine salça olan diyelim. Gerçek bir saman tüneli" yorumunu yaptı.

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Gülse Birsel Cem Yılmaz
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