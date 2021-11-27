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Gülse Birsel’den erken yeni yıl mesajı

27.11.2021 02:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Yakası dizisiyle hafızalara kazınan sonrasında ise unutulmayacak dizi ve filmlere imza atan Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Gülse Birsel’den erken yeni yıl mesajı

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi dizilerin yanı sıra Aile Arasında filmini kaleme alan başarılı isim Gülse Birsel, yeni yıl mesajıyla takipçilerini güldürdü.

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, yeni yıl süslemeleri önünde verdiği bir poza yazdığı notla adından söz ettirdi.

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Birsel, "Yani kutlama, tebrik, süsleme, yeni yıl için yeni kararlar, umutlar filan güzel tabii. Ama ruhlarımız da yorgun. Ben 2020'ye bayağı bir kredi açmıştım zamanında. 'Güzel geçecek, iyi olacak' filan demiştim. Daha da hiçbir yıla kefil olmam! 2022? Bilmiyorum kardeşim, tanımam etmem, bana güvenip girmeyin" ifadelerini kullandı.


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Gülse Birsel
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