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Gülşehir belediyesi ücretsiz maske dağıtımı yapacak

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 19.03.2020 16:45 | Son Güncelleme

Koronavirüs konusunda en duyarlı yerel yönetimlerin başında gelen Gülşehir Belediyesi piyasadaki maske bulma sıkıntısını da göz önüne alarak ücretsiz maske dağıtımı yapabilmek için meclise teklifte bulundu.Belediye Meclisi toplantısında konuşan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Korona virüs konusunda ülkemizde Sağlık Bakanlığı öncülüğünde alınan tedbirlerle birlikte bu konuda önemli adımların atılmaya devam edildiğine dikkat çekerken, virüse karşın önlemler çerçevesinde maske bezi alıp, diktirerek halka ücretsiz maske dağıtımı yapılabilmesi konusunda belediye meclisine teklifte bulundu.

Gülşehir belediyesi ücretsiz maske dağıtımı yapacak

Koronavirüs konusunda en duyarlı yerel yönetimlerin başında gelen Gülşehir Belediyesi piyasadaki maske bulma sıkıntısını da göz önüne alarak ücretsiz maske dağıtımı yapabilmek için meclise teklifte bulundu.
Belediye Meclisi toplantısında konuşan Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Korona virüs konusunda ülkemizde Sağlık Bakanlığı öncülüğünde alınan tedbirlerle birlikte bu konuda önemli adımların atılmaya devam edildiğine dikkat çekerken, virüse karşın önlemler çerçevesinde maske bezi alıp, diktirerek halka ücretsiz maske dağıtımı yapılabilmesi konusunda belediye meclisine teklifte bulundu. Meclis üyelerinin kabul ettiği teklifle birlikte önümüzdeki günlerde Gülşehir Belediyesi bu konuda da adım atacak.
Gülşehir belediyesi belediye birimleri başta olmak üzere ilçede halkın yoğunlukla hizmet aldığı birimlerde dezenfekte çalışmaları yapmış, ilçe pazarının kurulmayarak ilçenin 7 ayrı yerleşim alanında sebze meyvesini alabilmesi için stantlar kurmuştu. Ayrıca bu dönemde halkın su kullanımını teşvik etmek adına su fiyatlarının ucuzlatılması kararı da almıştı. Belediye esnafların borçlarını da 3 ay ertelemişti.

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