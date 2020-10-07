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Gülşehir’de 18 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 07.10.2020 15:14 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.Alınan bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan yakalama kararı ile aranan 64 yaşındaki H.G.

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan yakalama kararı ile aranan 64 yaşındaki H.G. polis ekiplerinin istihbarı çalışmaları sonrasında Gülşehir’de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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