Gülşehir’de 18 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Nevşehir adli makamlarınca çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan yakalama kararı ile aranan 64 yaşındaki H.G. polis ekiplerinin istihbarı çalışmaları sonrasında Gülşehir’de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

