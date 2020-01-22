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  4. Gülşehir’de TOKİ girişimleri hızlandırıldı

Gülşehir’de TOKİ girişimleri hızlandırıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 22.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

Gülşehir genelindeki konut sorununu TOKİ konutları ile çözüme kavuşturmak amacıyla Gülşehir Belediye Başkanı Av.

Gülşehir’de TOKİ girişimleri hızlandırıldı

Gülşehir genelindeki konut sorununu TOKİ konutları ile çözüme kavuşturmak amacıyla Gülşehir Belediye Başkanı Av. Fatih Çiftçi’nin girişimleri ile başlatılan Gülşehir 2. etap TOKİ projesi için belediyece yapılacak tüm yazışmaların tamamlanması üzerine dosyalar TOKİ başkanlığına teslim edilerek TOKİ imar revizyon çalışmalarına başlandı.
Hükümet tarafından her yıl 100 bin sosyal konut projesinin hayata geçirildiğini diğer ilçelerden 2014-2015 yılında verilen projeler nedeni ile bazı ilçelere sosyal konut projesinin onaylandığını 2014 sonrası her hangi bir proje verilmediği için Gülşehir’in bu programdan yararlanamadığını belirten Çiftçi, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu işe yoğunlaşarak proje aşamasını tamamladık. TOKİ’ce yapılacak çalışmaların ardından ilçemizde de projenin hayata geçeceğini Gülşehir’in 100 bin sosyal konut projesinden yararlanacağını dile getiren Çiftçi, TOKİ’nin yapacağı çalışmalarında takipçisi olduğunu söyledi.
Ankara TOKİ Proje ve Yatırım birimini ziyaret eden Başkan Çiftçi, yaklaşık 5 ay önce yaptıkları başvuru süreci konusunda Başbakanlık Toplu Konut İdaresi yetkililerinden bilgi aldı. Sürecin hızlandırılması adına destek isteyen Fatih Çiftçi, Belediye olarak, TOKİ yapılacak alanlarda imar ve revizyon çalışmaları hakkında TOKİ yetkililerine bilgi verdi.
Gülşehir’de çok iyi talep toplandığını, vatandaşın bu taleplerini karşılayacak durumda olduğunu anlatan Çiftçi, Toki ziyareti sonrası yaptığı açıklamada TOKİ projesini önemsediklerini ve aynı zamanda takipçisi olduklarını belirtti. Yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini dile getiren Çiftçi, en kısa süre içinde projeyi Gülşehir’de hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

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