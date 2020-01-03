YURTHABER
  4. Gülşehir’de uyuşturucu taciri tutuklandı

Gülşehir’de uyuşturucu taciri tutuklandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 03.01.2020 09:36 | Son Güncelleme

Nevşehir’den Gülşehir ilçesine otobüs ile yolculuk yapan 1 yolcuda uyuşturucu ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Ankara’dan Nevşehir’e gelen ve ardından Nevşehir’den Gülşehir ilçesine otobüs ile gitmekte olan S.Y.’nin otobüs içerisinde şüpheli hareketleri üzerine polis ekiplerine bilgi verildi.

Gülşehir’de uyuşturucu taciri tutuklandı

Nevşehir’den Gülşehir ilçesine otobüs ile yolculuk yapan 1 yolcuda uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, Ankara’dan Nevşehir’e gelen ve ardından Nevşehir’den Gülşehir ilçesine otobüs ile gitmekte olan S.Y.’nin otobüs içerisinde şüpheli hareketleri üzerine polis ekiplerine bilgi verildi. Gülşehir ilçesinde otobüsten inen şüpheli S.Y. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.Y.’nin yapılan üst aramasında 22,70 gram metamfetamin ele geçirilmesinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gülşehir Adliyesine sevk edilen S.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Nevşehir Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptıNevşehir Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı
Melek Arı’dan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ne ziyaretMelek Arı’dan Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’ne ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

Kayserispor'da transfer çalışmaları hızlandı

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Sağlık çalışanlarının bowling heyecanı

Sağlık çalışanlarının bowling heyecanı

Nevşehir Namaz Vakitleri 3 Ocak Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:52
Öğle
12:50
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:01

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 3 Ocak Cuma

Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Acigol
Orkun Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Bahadır Eczanesi
Gulsehir
Bektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nevşehir’de FETÖ’dan 4 şahsa işlem yapıldı

Nevşehir’de FETÖ’dan 4 şahsa işlem yapıldı

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Vali Aktaş, Kozaklı İlçesine İncelemelerde Bulundu

Vali Aktaş, Kozaklı İlçesine İncelemelerde Bulundu

Nevşehir'de Badminton Heyecanı Sona Erdi

Nevşehir'de Badminton Heyecanı Sona Erdi

Susurluk Kazasının 16. Yıl Dönümü

Susurluk Kazasının 16. Yıl Dönümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.