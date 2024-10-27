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Gülşen acı haberle yıkıldı! Babası abdest alırken hayatını kaybetti... Apar topar ülkeye döndü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
27.10.2024 13:43
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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen baba acısıyla sarsıldı. Şarkıcı Gülşen'in babası Aslan Bayraktar iddialara göre abdest alırken kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

Gülşen acı haberle yıkıldı! Babası abdest alırken hayatını kaybetti... Apar topar ülkeye döndü

Ünlü şarkıcı Gülşen'in babası Aslan Bayraktar hayatını kaybetti. Gülşen acı haberle sarsıldı.

Konser için Batum'da olan Gülşen Çolakoğlu aldığı acı haberin ardından apar topar geri döndüğü belirtildi.

Şarkıcı Gülşen’in babası Bilal Özcan’ın iddiasına göre; büyük kızının evinde namaz için abdest alırken kalp krizi geçirip vefat etti.

Konser için Gürcistan’ın başkenti Batum’da olan Gülşen, bu sabah babasının ölüm haberini alınca apar topar ilk uçakla Türkiye’ye hareket etti.

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Torununun doğumunda yanında olmak için gittiği Gaziantep’te, yaşamını kaybeden Aslan Bayraktar’ın cenazesi yarın (28.09.2024 Pazartesi günü) Ordu Yemişli mahallesinde toprağa verilecek.

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Gülşen
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