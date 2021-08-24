Gülşen beline kadar yırtmaçlı geceliğiyle poz verdi

Geçtiğimiz ay Gülşen'in sahneye kıyafeti olay olmuştu. Transparan kıyafeti ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurmuştu.

İç çamaşırının üzerine transparan kıyafet giydiği için sosyal medyada takipçilerinden gelen eleştirilere Gülşen "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu" demişti.

Gülşen iddialı tarzından vazgeçmiyor. Konserleri dışında evdeki haliyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı zaman zaman selfie paylaşıyor. Ev halinden de iddialı olmayı seven Gülşen son olarak beline kadar yırtmacı olan geceliğiyle ayna karşısında poz verdi.

Pembe sevgisine vurgu yapan Gülşen'in geceliği hayranlarının ilgisini çekti. Gülşen'in ev tarzı da beğeni toplarken bazı takipçileri tarafından fazla dekolteli bulundu.



