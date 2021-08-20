Gülşen'den 'Kardeşim Helikopter' dansı! Sütyensiz hırka seçimi dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Gülşen, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan, evliliğinden 2017 yılında oğlu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen, son dönemlerde sahne kıyafetleriyle gündem olmuş ve tartışma yaratmıştı.

Gülşen bu kez de paylaşımıyla dikkat çekti.

Sütyensiz hırkasının bir düğmesini ilikleyip ayna karşısına gelen Gülşen "Kardeşim helikopter" şarkısında dans etti. Gülşen'in dansı sosyal medyada gündem oldu.



