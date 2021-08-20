MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gülşen'den 'Kardeşim Helikopter' dansı! Sütyensiz hırka seçimi dikkat çekti

Gülşen'den 'Kardeşim Helikopter' dansı! Sütyensiz hırka seçimi dikkat çekti

20.08.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yaptığı olay olan başarılı sanatçı Gülşen, yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. "Kardeşim helikopter" şarkısıyla dans eden Gülşen'in ev hali de dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Gülşen, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. 2016 yılında aranjör Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturan, evliliğinden 2017 yılında oğlu Azur Benan'ı kucağına alan Gülşen, son dönemlerde sahne kıyafetleriyle gündem olmuş ve tartışma yaratmıştı.

Gülşen bu kez de paylaşımıyla dikkat çekti.

eaeae

Sütyensiz hırkasının bir düğmesini ilikleyip ayna karşısına gelen Gülşen "Kardeşim helikopter" şarkısında dans etti. Gülşen'in dansı sosyal medyada gündem oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zorunlu PCR testi kararı Yıldız Tilbe'yi rahatsız etti! Tepki çeken sözlerZorunlu PCR testi kararı Yıldız Tilbe'yi rahatsız etti! Tepki çeken sözler
Sular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladıSular 2 metreyi aştı! Canlarını son anda kurtardılar: Dışarı çıktığımızda yanımızdaki köprü patladı
Sevgilisinin kardeşiyle tatil pozlarına beğeni yağdıSevgilisinin kardeşiyle tatil pozlarına beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
Ozan Çolakoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaşananlar dünyayı dehşete düşürüyor! "Saklanıyorlar"

Yaşananlar dünyayı dehşete düşürüyor! "Saklanıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

F.Bahçe tur kapısını araladı

F.Bahçe tur kapısını araladı

Bakan Soylu'dan anlamlı ziyaret

Bakan Soylu'dan anlamlı ziyaret

Camdaki Kız'a bomba transfer! O isim belli oldu

Camdaki Kız'a bomba transfer! O isim belli oldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın emektar ismi hayatını kaybetti

Neredeyse olmayan bikinisiyle ağızları açık bıraktı

Neredeyse olmayan bikinisiyle ağızları açık bıraktı

Artık kimse şaşırmıyor! Göğüs uçlarını kitapla kapadı

Artık kimse şaşırmıyor! Göğüs uçlarını kitapla kapadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.