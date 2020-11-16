Gülsin Onay, AKUT için çalacak

Konyaaltı Belediyesi ile Yörük Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin birlikte düzenlediği konserde, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, AKUT yararına konser verecek.

Konyaaltı Belediyesi, Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) yararına YÖRSİAD ile özel bir konsere hazırlanıyor. Türkiye’nin piyanoda adını duyuran Gülsin Onay, YÖRSİAD Filarmoni ile sahneye çıkacak. 19 Kasım Perşembe günü düzenlenecek konser saat 20.00’de, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Konserin bilet satışlarından elde edilecek gelir, AKUT’a bağışlanacak. Gülsin Onay’ın solistliğinde gerçekleşecek konserde, orkestrayı Murat Ömür Tuncer yönetecek. Etkinlik ayrıca Yörsiad Filarmoni YouTube Kanalı’ndan canlı yayınlanacak.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, İzmir’deki depremde kurtarma faaliyetlerinde yer alan bütün personelin kahraman olduğunu söyledi. Kurtarmadaki personelin saatlerce uyumadan, belki bir can daha kurtarırız diye mücadele ettiğini belirten Başkan Esen, “Ülkemizde yaşanan felaket anlarında en ön sıralarda yer alan AKUT, İzmir depreminde de hafızalara tekrar kazındı. Onlar, kötü günlerimizde bizi hiç yalnız bırakmadı. Şimdi sıra bizde, AKUT’umuzun bize ihtiyacı var. Kurtarma anlarında sessizlik çağrısında ne kadar sustuysak, şimdide tam tersi, ses çıkarmak zorundayız. Bu sesi de sanatla, müzikle, kültürle ve bilimle yükseltmeliyiz. AKUT için sesimizi Gülsin Onay’la yükselteceğiz. YÖRSİAD Oda Orkestrası ile sahne alacak Gülsin Onay konserinin bütün geliri, yüz akımız AKUT’a bağışlanacak” dedi.

