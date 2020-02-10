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Gülsoy: "Bankaların aldığı komisyonlara getirilen düzenlemeler, iş dünyasına rahat bir nefes aldıracak"

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.02.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı banka komisyon ve ücretlerine standart getirilmesi konusuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Bankaların çeşitli isimler altında aldıkları ücret ve komisyonlar nedeniyle iş dünyasının sıkıntılı olduğunu belirterek, "Kayseri Ticaret Odası olarak dile getirdiğimiz önemli konulardan biri de bankaların aldığı komisyonlardı.

Gülsoy: "Bankaların aldığı komisyonlara getirilen düzenlemeler, iş dünyasına rahat bir nefes aldıracak"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı banka komisyon ve ücretlerine standart getirilmesi konusuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Bankaların çeşitli isimler altında aldıkları ücret ve komisyonlar nedeniyle iş dünyasının sıkıntılı olduğunu belirterek, "Kayseri Ticaret Odası olarak dile getirdiğimiz önemli konulardan biri de bankaların aldığı komisyonlardı. BDDK ve Merkez Bankası tarafından sınırlandırma getiren düzenleme ile iş dünyası rahat bir nefes alacak. Düzenlemenin ticaret hayatına olumlu yansıyacağına inanıyorum" dedi.
Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin gündemine aldığı ücret ve komisyonlar konusunda düzenleme yaptığını ifade eden Gülsoy, “Yeni düzenlemeyle birlikte getirilen sınırlandırmalar sayesinde vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırıldı. Her kalemde ücretler 3’te 1 ila 6’da 1 oranlarında düşürüldü. Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni düzenleme konusunda başta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak olmak üzere, her talebimizin takipçisi olan ve hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gülsoy:

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