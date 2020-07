Gülsoy: "Salgın nedeniyle birçok sektörde sıkıntı devam ediyor"

KTO Temmuz ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. KTO’da düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Toplantıda konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, korona virüsün etkilerinin halen devam ettiğini söylerek, "Hala etkileri devam eden salgın süresince hepimiz çok olumsuzluklar yaşadık. Tecrübe abidesi, dualarına her zaman muhtaç olduğumuz büyüklerimiz aylarca evlerimizden çıkamadı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız da öyle. Sağlık, gıda, hijyen gibi bazı sektörlerin dışında neredeyse tüm alanlarda ticaret yavaşladı, çarklar durdu. Ama, unutmayın bu süreçte e-ticaret hiç durmadı. Bilakis e-ticaret 5-10 yıllık hedefine 5-10 haftada ulaştı. Son iki yıldır göreve geldiğimiz günden itibaren bu konuyu her platformda e-ticaretin önemini vurgulamaktayız. E-ticaret konusunda eğitimler, paneller , konferanslar düzenledik. Bu salgınla e-ticaretin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kurumsallaşmanın, markalaşmanın elzem olduğu ekonomi dünyasında rekabet edebilmek için yeni dönemde ne üretirsek üretelim, ne satarsak satalım mallarımızın dijital platformlarda tanıtımını iyi yaparak ambalajdan, kargoya kadar e-ticaret ve e-ihracatta mutlaka daha etkili olmayız. Önümüzdeki yıllarda 2020 yılı dijitalleşmenin, e-ticaretin ivme kazandığı bir yıl olarak hatırlanacaktır. Salgın nedeniyle hala birçok sektörde sıkıntı devam ediyor. Vatandaşlarımızın bir bölümü doğal olarak zorunlu olmadıkça bırakın ticareti, sokağa çıkmamaya özen gösteriyor. Hükümetimizin teşvik kararları ve bankaların düşük faiz uygulamaları nedeniyle konut, otomotiv gibi bazı sektörlerde ciddi hareketlilik yaşanmasına rağmen, turizm başta bir çok sektörde sıkıntılarımız sürüyor. Turizm ülkemizin en önemli girdilerinden ve dış ticaret açığını kapattığımız kalemlerden biriydi. Bankaların yurt içi turizm için uygun kredi imkanına rağmen, bu yıl Kayseri ve Türkiye olarak turizmden umduğumuzu bulamayacağımız açık. Özellikle sahil kentlerinde önümüzdeki aydan itibaren bir hareketlilik beklense de, geçen yılki turist sayısı ve gelirinin yarısına bile ulaşamayacağımızı görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Borcunu düzenli ödeyen firmaların indirimlerle teşvik ve takdir edilmesini beklediklerini dile getiren Gülsoy, "Türkiye Büyük Millet Meclisi geçtiğimiz hafta bir kanunu kabul etti. Halk arasında ‘İstihdam Paketi Kanunu’ olarak dillendirilen, ‘İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun’ ile işten çıkartılma yasağı 30 Haziran 2021’e kadar uzatıldı. Bu kanunla Kısa Çalışma Ödeneği’nin süresinin de 6 ay uzatılması için Sayın Cumhurbaşkanımıza yetki verildi. Meclisin iradesi başımızın üzerinde. Biz elbette çalışanlarımızla var olacağımıza inanmış insanlarız. Biz, ‘alın teri kurumadan çalışanın hakkını ödeyin’ inancına sahip bir milletiz.Önce işletmelerimizi yaşatmalıyız ki, sonra bu işletmelerde insanlar çalışabilsin.Elbette hepimiz istihdama katkı vereceğiz, ama işletmelerimizin ayakta kalması adına gerekli adımlarında aynı hızla atılması gerekiyor. Kıdem tazminatı çalışmalarında her iki tarafın hak kaybı olmadan iş insanlarına yeni yükler getirilmemeli. Özellikle geriye dönük hesaplamaları 5 yıl değilde mümkünse 3 aya yoksa en fazla 1 yıl olmalıdır. Salgın süresince bizlerinde ilettiği talepler doğrultusunda bazı vergi ve harçların ödemeleri ötelendi. Hükümetimiz geçmiş dönemlerde de vergi ve sigorta primlerini yapılandırmıştı. Geride bırakmaya çalıştığımız bu sıkıntılı süreçte önceden yapılandırılan ödemelerin bir kısmında aksama oldu. Ötelenen borçların ödemeleri de geldi-geliyor. İşletmelerimizin bunun altından kalkabilmesi mümkün değil. Bunun için eski yapılandırmaların yeniden revizyonu, ötelenen borçların da ödenmesinde kolaylıklar getirilmesi gerekir. Tabi borcunu düzenli ödeyenlerin de indirimlerle teşvik ve takdir edilmesini bekliyoruz" dedi.

"Kayseri ulaşımda değişimi yakalayamazsa ticaretimiz biter"

Başkan Gülsoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Her meclis toplantımızda ve fırsat bulduğumuz her etkinlikte Kayseri’nin sorunlarını ve beklentilerini dillendirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 97. yılını idrak edeceğimiz ekim ayı içerisinde komşumuz Yozgat ve Sivas’a Ankara’dan hızlı tren gelecek. Yine aynı şekilde Ankara- Niğde otobanı da 29 Ekim’de açılacak. Bu illerimizi tebrik ediyorum. Günü geldiğinde o illerimizdeki Oda başkanlarımıza tebrik mesajları göndereceğim. Acaba bu şehirlerimizin ticaret odası başkanları da YHT ve otoban bağlantısı nedeniyle bize ne zaman tebrik mesajı gönderecekler, aylardır, yıllardır bu soruyu sormaya devam ediyoruz

Arkadaşlar birbirimizi aldatmayalım, ulaşım olmadan ticaret olmaz. Martta, nisanda mayısta ticaretimiz niye durdu? Evet salgın vardı, hala var. Ama, havaalanları, garlar, otogarlar, hatta limanlar kapalı değil miydi? Yani ulaşım durdu, ticaret de durdu Onun için Kayseri ulaşımda değişimi yakalayamazsa ticaretimiz biter ve binlerce yıldır Orta Anadolu’da ticaretin merkezi kabul edilen şehrimiz bırakın rekabeti geriye gider.

Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattının ihalesini, havaalanının genişlemesini, otoban bağlantımızı, Lojistik Merkezimizin inşasını ve tek tek saymak istemediğim diğer beklentilerimizi ısrarla gündemde tutmaya devam edeceğiz. Lütfen değerli basın mensupları da, siz de her vesile ile bu konuları Kayseri’nin gündeminde tutun" ifadelerini kullandı.